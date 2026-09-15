¡Maluma ya es papá de nuevo! Así se llama su segundo hijo con Susana Gómez

¡Maluma ya es papá por segunda vez! El cantante colombiano y su pareja, Susana Gómez, dieron la bienvenida a su segundo hijo, una noticia que emocionó a sus seguidores, quienes esperaban conocer más detalles de esta nueva etapa para la familia.

Desde el pasado 10 de mayo, el intérprete de “Hawái” había compartido con sus seguidores que volvería a convertirse en padre. Desde entonces, la llegada de su segundo hijo fue uno de los momentos más esperados por sus fans.

Maluma anuncia el nacimiento de su segundo hijo

A través de sus redes sociales, Maluma compartió la feliz noticia con una tierna imagen en la que aparece frente a Susana Gómez, mientras ambos observan a su bebé, quien se encuentra en los brazos del cantante.

Junto a la fotografía, el artista también reveló el nombre de su hijo y la fecha de su nacimiento, compartiendo así uno de los momentos más especiales de su vida personal.

“Orión Londoño Gómez, 19/09/26”, se lee en el mensaje que acompañó la publicación.

Fans de Maluma reaccionan al nacimiento de su hijo

Ante la emocionante noticia, los seguidores de Maluma no tardaron en reaccionar. En menos de una hora, la publicación ya había reunido 498 mil reacciones y más de 4 mil comentarios.

En los mensajes, sus seguidores felicitaron a Maluma y Susana Gómez por esta nueva etapa y les enviaron muestras de cariño por la llegada de su segundo hijo.

La noticia llega meses después de que, el pasado 10 de mayo, el cantante compartiera una fotografía en la que aparece junto a su hija París, mientras ambos dan un beso a la pancita de embarazada de Susana Gómez para anunciar que pronto llegaría un nuevo integrante a la familia.

¿Cuántos hijos tiene Maluma?

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, se convirtió en papá por primera vez con el nacimiento de su hija París, quien llegó al mundo el 9 de marzo de 2024 en Medellín, Colombia.

París es fruto de su relación con Susana Gómez, arquitecta colombiana, con quien el cantante ha compartido en redes sociales distintos momentos de esta etapa familiar.

Ahora, con el nacimiento de Orión, Maluma inicia una nueva etapa como padre de dos hijos y vuelve a compartir con sus seguidores una noticia muy especial de su vida personal.

La llegada de su segundo hijo representa un nuevo capítulo para el cantante, quien ha mostrado en distintas ocasiones la felicidad que vive junto a su familia.