Elvis Presley llega a los conciertos Candlelight en CDMX: todo lo que debes saber

Si eres fan de Elvis Presley o simplemente disfrutas de los conciertos con una atmósfera íntima y romántica, esta experiencia es para ti. Los clásicos del llamado Rey del Rock and Roll cobrarán vida en un espectáculo iluminado por cientos de velas, donde podrás escuchar algunos de sus temas más emblemáticos.

Además de disfrutar de su música, este tipo de conciertos se ha convertido en una de las opciones favoritas para una cita romántica, una salida con amigos o para quienes desean vivir una experiencia diferente en la Ciudad de México.

¿Qué es el tributo a Elvis Presley a la luz de las velas?

Se trata de un concierto de Candlelight inspirado en la música de Elvis Presley, en el que un ensamble musical interpreta algunos de los mayores éxitos del cantante en un escenario rodeado de velas, creando un ambiente cálido y envolvente.

La experiencia tiene una duración aproximada de 60 minutos y está dirigida a personas de 8 años en adelante. Los menores de 15 años deberán ingresar acompañados por un adulto.

¿Cuándo es el tributo a Elvis Presley a la luz de las velas y cuánto cuestan los boletos?

Si quieres asistir a este homenaje musical, la cita será el jueves 11 de julio en El Cantoral, uno de los recintos más reconocidos para este tipo de espectáculos en la CDMX.

Los boletos tienen precios que van desde 310 hasta 725 pesos, dependiendo de la zona que elijas. Entre las canciones que podrían formar parte del repertorio, de acuerdo con la información del evento, destacan:

Always on My Mind

Always on My Mind Suspicious Minds

Heartbreak Hotel

Kiss Me Quick

All Shook Up

Hound Dog

Mess of Blues

Blue Suede Shoes

Trouble

Can't Help Falling in Love

Love Me Tender

Jailhouse Rock

Stuck on You

Don't Be Cruel

Tributo de Elvis Presley a la luz de las velas: dónde, cuándo y costos Foto: Canva / Ilustrativa

¿Cómo llegar a El Cantoral?

El Cantoral se ubica al Sur de la Ciudad de México, en el Puente Xoco s/n, Puerta A, colonia Xoco de la alcaldía Benito Juárez.

Si planeas llegar en transporte público, la opción más cercana es la estación Coyoacán de la Línea 3 del Metro, desde donde el recinto se encuentra a aproximadamente 8 minutos caminando, de acuerdo con Google Maps.

Si no quieres perderte esta experiencia musical, lo más recomendable es adquirir tus boletos con anticipación, ya que este tipo de conciertos suele registrar una alta demanda entre los amantes de la música y quienes buscan disfrutar de una velada diferente.