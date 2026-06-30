Luis de Alba regresa a Perfume de Gardenia tras pasar siete días hospitalizado

Luego del accidente que preocupó a sus seguidores, Luis de Alba reapareció en los escenarios. El querido comediante regresó a la obra Perfume de Gardenia, después de permanecer varios días hospitalizado por una fuerte caída que le dejó hematomas en el rostro.

Su regreso fue recibido con aplausos del público, que durante días se mantuvo pendiente de su estado de salud tras conocer que pasó varias horas en el suelo antes de poder recibir ayuda.

¿Qué le pasó a Luis de Alba?

El accidente ocurrió el pasado 21 de junio de 2026, cuando el actor, conocido por personajes como El Pirrurris, sufrió un desmayo mientras se encontraba en su casa.

A través de sus redes sociales, Luis de Alba relató que perdió el conocimiento y permaneció cerca de 10 horas en el suelo, sin poder levantarse ni pedir ayuda.

“Tuve un desmayo, no supe cómo fue, ni qué pasó, pero estuvo bien fuerte. No sé con qué me pegué, pero estuve como 10 horas en el suelo, sin poderme ni levantar, ni gritar”, platicó

El actor explicó que fue un vecino quien finalmente logró auxiliarlo y ayudarlo a recibir atención médica. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde permaneció varios días bajo observación.

Luis de Alba regresa a Perfume de Gardenia

Debido a este incidente, Luis de Alba tuvo que ausentarse temporalmente de Perfume de Gardenia, obra en la que comparte escenario con Laura León, Maribel Guardia, Rosa Gloria Chagoyán y otros reconocidos artistas.

Sin embargo, una vez que su estado de salud mejoró, decidió regresar al escenario para reencontrarse con el público.

A su llegada al teatro, el programa Ventaneando lo entrevistó sobre su recuperación. El actor aseguró que prefería volver a trabajar antes que permanecer en casa.

“Prefiero venir así, con los ojos así, que quedarme encerradito. Pues estuve siete días en el hospital. Un desmayo. Una caída saliendo del baño, abusados, abusados”, manifestó.

Luis de Alba recibe el cariño del público tras su recuperación

Durante la función, el programa también mostró que el actor utilizó maquillaje para disimular los hematomas que aún conserva alrededor de los ojos y la frente, consecuencia de la caída.

Pese a ello, su regreso estuvo acompañado por el cálido recibimiento del público, que lo ovacionó y le expresó su apoyo tras el complicado momento que vivió.

Luis de Alba es uno de los comediantes más queridos de México gracias a su trayectoria en la televisión, el cine, el teatro y la comedia. Por ello, sus seguidores no han dejado de enviarle mensajes de ánimo y deseos de una pronta recuperación, celebrando que ya haya podido volver a los escenarios.