¿Dónde ver stand up en CDMX? Estos son algunos lugares para reír y olvidarte del estrés

Si eres fan del stand up o quieres descubrir por qué cada vez más personas disfrutan de este tipo de espectáculos, en la Ciudad de México encontrarás varias opciones para pasar un momento lleno de risas.

Además de ser una excelente forma de entretenimiento, reír también aporta beneficios para la salud. Una buena carcajada puede ayudarte a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo e incluso hacerte sentir más relajado después de un día complicado.

¿Dónde ver stand up en CDMX?

La Casa de los Comediantes

Este espacio se ha convertido en uno de los favoritos para quienes buscan una noche de humor. Sus espectáculos reúnen a comediantes de distintos estilos y, en algunas funciones, también incluyen música en vivo, creando un ambiente ideal para disfrutar con amigos o en pareja.

A través de sus redes sociales puedes consultar la cartelera, conocer a los comediantes invitados y realizar reservaciones.

Ubicación: Insurgentes Sur 1168, colonia Del Valle, Ciudad de México, C.P. 03100.

Beer Hall La Casa del Stand Up

Otra excelente opción para disfrutar de una tarde o noche de comedia es Beer Hall La Casa del Stand Up, un lugar donde se presentan diversos comediantes durante la semana.

De acuerdo con sus redes sociales, los espectáculos se realizan de martes a sábado, por lo que puedes revisar la cartelera y elegir la función con el comediante de tu preferencia.

Ubicación: Puebla 372, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. La estación de Metro más cercana es Sevilla, de la Línea 1.

Stand Up Bar Comedy

Si buscas un lugar para desconectarte de la rutina y pasar un rato agradable, Stand Up Bar Comedy ofrece funciones de comedia con distintos talentos que prometen sacar más de una carcajada.

Antes de asistir, revisa sus redes sociales para consultar horarios, costos y los espectáculos disponibles.

Ubicación: Zamora 9, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Beneficios de la risa

Reír no solo mejora el ánimo, también tiene efectos positivos en el organismo, una carcajada favorece la liberación de endorfinas, sustancias que ayudan a disminuir la sensación de dolor y reducir el estrés.

De acuerdo con la Mayo Clinic, entre los principales beneficios de reír se encuentran:

Estimula diversos órganos . La risa aumenta la entrada de oxígeno al cuerpo, estimula el corazón, los pulmones y los músculos, además de favorecer la liberación de endorfinas en el cerebro.

. La risa aumenta la entrada de oxígeno al cuerpo, estimula el corazón, los pulmones y los músculos, además de favorecer la liberación de endorfinas en el cerebro. Reduce la respuesta al estrés . Reír puede disminuir la tensión y generar una sensación de relajación gracias a los cambios temporales en la frecuencia cardiaca y la presión arterial.

. Reír puede disminuir la tensión y generar una sensación de relajación gracias a los cambios temporales en la frecuencia cardiaca y la presión arterial. Ayuda a liberar la tensión muscular. También favorece la circulación y relaja los músculos, lo que contribuye a disminuir algunos de los efectos físicos provocados por el estrés.

Si buscas un plan en la Ciudad de México, alguno de estos lugares puede ser una opción para disfrutar de una noche de stand up, reír sin parar y compartir un buen momento con amigos, familia o incluso por tu cuenta.