El emotivo adiós de Lidia Ávila a su papá: "Hoy mi héroe voló alto"

Con un emotivo mensaje lleno de amor y gratitud, Lidia Ávila, integrante de OV7, anunció el fallecimiento de su padre, una noticia que ha conmovido a sus seguidores y al mundo del espectáculo.

A través de redes sociales, la cantante compartió unas sentidas palabras para despedirse de quien describió como uno de los pilares más importantes de su vida, recibiendo de inmediato muestras de cariño y apoyo de familiares, amigos y fans.

Emotivo mensaje con el que Lidia Ávila despidió a su papá

Por medio de sus redes sociales, Lidia Ávila publicó una fotografía de su padre acompañada de un mensaje que tocó el corazón de sus seguidores.

"Hoy mi héroe voló alto, ya estás en la vida eterna papito hermoso, ya nada te duele. Estoy segura que mi Sophia y tu gordo te recibieron con los brazos abiertos", escribió la cantante.

Las palabras reflejaron el profundo amor que sentía por su padre y el dolor que enfrenta su familia tras esta pérdida.

Agradecimiento de una hija a su padre

Además de despedirse de él, Lidia aprovechó para agradecer todo lo que compartieron a lo largo de su vida y reconocer el legado que deja en su familia.

"Qué puedo decir que no te haya dicho en vida. Gracias por tanto, serás siempre el pilar de esta familia. El legado que dejas es enorme. Te amaré por siempre. Descansa en paz, Don Monico", expresó.

Sus palabras conmovieron a miles de personas, quienes destacaron la importancia de expresar amor y gratitud a los seres queridos mientras están presentes.

Seguidores y famosos envían mensajes de apoyo

Tras dar a conocer la noticia, la cantante recibió cientos de mensajes de solidaridad y cariño por parte de sus seguidores, quienes le enviaron abrazos y palabras de aliento para acompañarla en este difícil momento.

A estas muestras de apoyo también se sumaron diversas figuras del espectáculo, entre ellas Mariana Ochoa, Alessandra Rosaldo, Ludwika Paleta, Fey, Daniela Magun, Benny Ibarra y Adal Ramones.

Lo que se sabe sobre el fallecimiento de su padre

Hasta el momento, la familia no ha informado oficialmente la causa del fallecimiento de Don Monico.

Sin embargo, desde hace tiempo Lidia Ávila había compartido que su padre enfrentaba la enfermedad de Parkinson en una etapa avanzada, una condición neurodegenerativa que requiere cuidados y acompañamiento constante.

En 2025, la cantante habló públicamente sobre el proceso que vivía junto a su familia para brindar apoyo a sus padres durante esta etapa.

"Mis hermanos, los nietos y toda la familia estamos apoyando mucho a mi mamá y, sobre todo, a mi papá, acompañándolo en este proceso", comentó en aquel momento.

La pérdida de un padre representa uno de los momentos más dolorosos para cualquier familia. Hoy, Lidia Ávila enfrenta este duelo acompañada del cariño de sus seres queridos y de miles de seguidores que han expresado su apoyo.

Lidia Ávila de OV7 despide a su papá con un emotivo mensaje Foto: @lidiaavila / captura pantalla

Mientras atraviesa esta difícil despedida, las palabras que dedicó a su padre reflejan el profundo amor, agradecimiento y admiración que permanecerán como parte de su legado familiar.