La boda de Taylor Swift dejó una gran incógnita... y todo apunta a este diseñador

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se ha convertido en uno de los acontecimientos más comentados por los fanáticos de la cantante y del jugador de la NFL. Aunque la pareja ha mantenido en privado la mayoría de los detalles de su enlace matrimonial, uno de los aspectos que más curiosidad ha despertado es el vestido de novia que lució la intérprete.

Desde que se confirmó el matrimonio, las redes sociales se han llenado de especulaciones sobre el diseño elegido por la artista, convirtiendo su vestido en uno de los temas más buscados entre sus seguidores.

¿Quién diseño el vestido de novia de Taylor Swift?

Todo apunta a que el vestido de novia de Taylor Swift fue confeccionado por Christian Dior Haute Couture y diseñado por Jonathan Anderson, actual director creativo de las colecciones femeninas, masculinas y de Alta Costura de la firma francesa, de acuerdo con un comunicado.

El diseño representa un momento importante para el creativo, ya que se trataría del primer vestido de Alta Costura realizado por Jonathan Anderson para una celebridad de fama internacional desde su llegada a Dior.

¿Quién es Jonathan Anderson?

Jonathan Anderson es un diseñador de moda originario de Magherafelt, en Irlanda del Norte, cuya trayectoria lo ha convertido en una de las figuras más influyentes de la industria.

A lo largo de su carrera ha colaborado con reconocidas firmas como Prada y Swarovski, además de recibir importantes reconocimientos. Entre ellos destaca el premio a "Diseñador del Año" en los British Fashion Awards durante tres años consecutivos, de 2023 a 2025.

En 2008 fundó su propia marca, JW Anderson, con la que logró consolidarse en el mundo de la moda. Gracias a su éxito, en 2025 se incorporó a Dior como director creativo.

¿Qué se sabe de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

La confirmación del enlace matrimonial fue realizada por la publicista de Taylor Swift, Tree Paine, quien compartió algunos detalles de la ceremonia.

Entre ellos reveló que el actor Adam Sandler fungió como maestro de ceremonias, mientras que el hermano de Taylor fue padrino de honor y el hermano de Travis Kelce participó como padrino de bodas.

Asimismo, trascendió que el Madison Square Garden proyectó en sus pantallas el mensaje "JUST MARRIED!", lo que reforzó la noticia del matrimonio entre la cantante y el deportista.

Foto filtrada de la boda de Taylor Swift

Además de los detalles sobre la ceremonia, en redes sociales comenzó a circular una supuesta fotografía de la boda en la que aparecen Taylor Swift y Travis Kelce sonrientes durante la celebración.

Sin embargo, hasta el momento algunos usuarios consideran que podría haber sido creada mediante inteligencia artificial.

Mientras tanto, la boda de la cantante sigue generando conversación entre sus millones de seguidores, quienes esperan conocer más detalles de la ceremonia celebrada el pasado 3 de julio.

Uno de los aspectos que continúa despertando mayor interés es el vestido de novia de Taylor Swift, una pieza que ya se perfila como uno de los looks más recordados de la artista y que sus fans esperan ver oficialmente para conocer cada uno de sus detalles.