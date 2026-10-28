¿Laura Bozzo murió? Rumores, fotos de luto y reacción de sus hijas en redes

La supuesta muerte de Laura Bozzo inundó las redes sociales con fotos de luto y rumores que hicieron que el nombre de la conductora se convirtiera en tendencia.

La noticia provocó preocupación entre los seguidores de la peruana, quien en los últimos meses ha estado en el ojo público por sus complicaciones de salud que la llevaron a estar hospitalizada.

Rumores de la muerte de Laura Bozzo en redes sociales

Laura Bozzo,conductora. @laurabozzo_of

Las especulaciones sobre la muerte de Laura Bozzo crecieron luego de que Alfredo Adame compartió una fotografía con el rostro de la conductora y un muño de luto.

Laura Bozzo descansa en paz. Hoy se apaga la voz de una mujer única, fuerte, valiente y auténtica que marcó la vida de muchas personas. Más allá de nuestras diferencias, reconozco su gran trayectoria y el impacto que dejó en la televisión. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todo su público”, se lee en la imagen publicada.

Laura Bozzo,conductora. @alfredoadame.goldenboy

Previo a esa publicación, los rumores sobre la supuesta muerte de Bozzo comenzaron a circular desde el pasado martes 27 de octubre.

La versión comenzó a difundirse después de que Félix Arroyo TV, creador de contenido puertorriqueño, publicó un menaje en su cuenta de X, en el que aseguró que la presentadora había fallecido.

Fallece Laura Bozzo. ¡Descansa en paz!”, escribió.

Aunque la publicación no incluía un comunicado oficial de la familia ni información médica alguna que respaldara la afirmación, el mensaje fue retomado en otras cuentas y se empezó a difundir masivamente.

El post de Arroyo acumuló más de un millón de visualizaciones y provocó cuestionamientos sobre si era real el fallecimiento de Laura Bozzo.

Hijas de Laura Bozzo desmienten su muerte

Tras todos los rumores surgidos en redes sociales, en la misma publicación de Alfredo Adame, la hija de Laura Bozzo, Victoria de la Fuente, desmintió la información compartida por el famoso.

Qué patético lo que la gente se inventa para tener likes en Instagram. Esto no es cierto”, escribió Victoria.

Laura Bozzo,conductora. @alfredoadame.goldenboy

Ante tal mensaje, algunos usuarios reaccionaron y señalaron que qué mejor que su hija de Bozzo para aclarar que la conductora no ha muerto.

Tras el desmentido, Adame borró la publicación y después compartió un comunicado de la otra hija de Laura Bozzo, Alejandra de la Fuente, quien en el comunicado pidió frenar la difusión de rumores y verificar la información antes de replicarla.

Ante la circulación de información FALSA sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información”, se lee en el mensaje de Alejandra de la Fuente.

Laura Bozzo,conductora. @laurabozzo_of

¿Qué se sabe de la salud de la conductora?

Aunque las hijas de Laura Bozzo desmintieron el rumor sobre la muerte de su madre, no dieron actualización sobre el estado de salud de la conductora.

No obstante, lo que se sabe hasta ahora es que la presentadora sigue hospitalizada en la Ciudad de México, tras ser intervenida quirúrgicamente de emergencia el pasado 13 de octubre en Acapulco por una úlcera duodenal perforada.

Debido a severas complicaciones posteriores, entre las que se incluyen neumonía y sepsis, la presentadora de origen peruano tuvo que ser trasladada en ambulancia a la capital del país, donde permanece bajo estricta observación en el área de cuidados intensivos.

De acuerdo con información difundida por el programa Hoy, la situación médica de Bozzo continúa siendo delicada debido a que la neumonía aún no cede; sin embargo, se ha reportado una leve mejoría en su estado general.

Hasta el momento, no se ha tenido la necesidad de volver a intubarla, según la información compartida por la periodista Martha Figueroa.

Previo a tal información, Alejandra de la Fuente ya había dado señales de optimismo sobre la evolución de su madre.

Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha ido avanzando”, declaró.

Hasta este 28 de octubre, la familia de Bozzo no ha informado una fecha de alta para la conductora. Sus mensajes se han limitado a desmentir los rumores de su fallecimiento, pero no hay una actualización sobre el estado de salud de la presentadora.