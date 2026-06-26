En Jungle no siempre sale la luz del sol

Todo comenzó para Jungle (banda británica) con una guitarra y una computadora en su habitación, sin pretender un sonido, sin que un público de millones de personas esperara algo de ellos, pero hoy es cada vez más difícil ir en contra de las expectativas, y aun así, siente Josh Lloyd, guitarrista del grupo, lo lograron con el disco que preparan lanzar en agosto y, nuevamente, sin planearlo.

"Jungle ha pasado por muchas etapas, pero el objetivo emocional siempre ha sido el mismo, con la llegada de Lydia (guitarrista también) apareció una conexión mucho más profunda con el alma y con las emociones humanas. Nosotros siempre tuvimos grandes ideas, producción y escala; ella ayudó a enfocar todo eso en la conexión con las personas. Esa es realmente la nueva era de Jungle: una era emocional", sostiene Josh en conferencia de prensa durante su visita a México.

Sunshine llevará por nombre el disco que saldrá a plataformas en agosto, un título que podría parecer que cumple con la expectativa que tienen los seguidores de la banda, la de ser una agrupación optimista, con canciones brillantes, pero la propia Lydia (quien dice Josh cambió el carácter del grupo) desmiente eso.

Cuando hablamos de Sunshine no hablamos de optimismo puro. Una de las canciones del álbum, la que se llama Sunshine, para mí habla de la depresión; es casi lo contrario de lo que sugiere el título. La letra habla de cómo creemos que deberíamos sentirnos. Existe una presión sobre Jungle para ser esta banda positiva, feliz, que hace música para bailar, cuando debajo de todo eso también hay desesperación, pérdida y distancia. Es como ese verano perfecto de agosto que sabes que inevitablemente va a terminar, y creo que esa nostalgia está presente en todo el disco”, explica Lydia.

Aunque claro, ahora las canciones sólo les pertenecen a ellos y no así al público, a sus millones de oyentes, saben que solo cuando su arte complete el ciclo y llegue a sus oídos toda su intención puede transformarse.

A veces escribes una canción sin saber exactamente de qué habla. Sólo cuando está terminada vuelves a escucharla y piensas: 'Eso era lo que estaba sintiendo'. Cada persona vive las canciones de forma distinta porque todos tenemos experiencias diferentes. Una canción puede curarme a mí y no decirte nada a ti, o puede curarnos a ambos. Poder sanar a través de las palabras es algo muy especial", añade Josh.

Y es que hay sonidos que han decidido explorar y que inevitablemente pueden tener una connotación distinta a la letra, por ejemplo sonidos de bossanova, hasta algo de soul, lo que suelen escuchar cuando llegan a casa y se descalzan.

"Siempre comenzamos desde el ritmo. Escuchamos mucha música brasileña, somos grandes admiradores de Sergio Mendes, pero también volvemos constantemente a la música de los años cincuenta, sesenta y setenta, además del highlife africano y otros sonidos del mundo. Todo eso terminó convirtiéndose en una parte fundamental de Sunshine", detalla Lydia.

Y además gran parte del carácter del disco está en sonidos que remiten al verano, a la playa, desde guitarras muy onduladas, hasta el sonido de las aves.

"Compusimos gran parte del disco en Los Ángeles, pero mientras escribimos siempre intentamos transportarnos mentalmente a otros lugares. Nos preguntamos cómo sonaría una canción en una playa o en un club. También pasamos tiempo en Hawái y toda esa luz, esos paisajes y esa sensación de calor terminaron influyendo en el sonido de Sunshine", asegura Josh.

El siguiente paso vendrá en marzo del próximo año, específicamente el día 19, en el Palacio de los Deportes, donde también se transformaron en directo para defender Sunshine.

"Durante mucho tiempo Jungle fue una banda de misterio; nos escondíamos entre siluetas y sombras y eso tenía sentido cuando empezábamos. Pero llega un momento en el que quieres conectar realmente con la gente.

“Ahora queremos que el público sienta que entra en una película de Jungle y que incluso podría ser uno de los bailarines que aparecen en ese universo”, concluyó Josh.