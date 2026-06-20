Jorge Losa despide a su mamá con un emotivo mensaje que conmueve a sus seguidores

El actor Jorge Losa atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras confirmar el fallecimiento de su mamá, Ángeles, quien durante varios años luchó contra el cáncer.

La noticia fue dada a conocer por el propio actor a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores y dejó ver el profundo amor que sentía por su madre.

¿Qué pasó con la mamá de Jorge Losa?

A través de su cuenta de Instagram, Jorge Losa compartió varias fotografías de momentos especiales junto a Ángeles, acompañadas de unas palabras llenas de cariño y agradecimiento.

"A veces nos preguntamos por qué tan pronto, por qué a mí, por qué, por qué, por qué... Pero sin duda agradezco a la vida el tiempo que me permitió que fueras mi mamá, y sin la menor duda te volvería a elegir en mil vidas más, aunque me dijeran que te vas a volver a ir tan pronto otra vez", escribió el actor.

Desde 2023, Jorge Losa había hablado públicamente sobre la batalla que enfrentaba su mamá contra el cáncer. En distintas ocasiones compartió los difíciles momentos que atravesaba su familia y el apoyo incondicional que le brindaba durante el proceso.

La partida de Ángeles ha generado una ola de mensajes de cariño hacia el actor, quien hoy enfrenta un duro duelo acompañado por sus seres queridos y seguidores.

Seguidores y famosos envían apoyo a Jorge Losa

Tras compartir la noticia, cientos de personas expresaron sus condolencias y mensajes de apoyo en redes sociales para acompañar al actor en este difícil momento.

En pocas horas, la publicación acumuló más de 600 comentarios de amigos, colegas y seguidores, quienes le enviaron palabras de aliento y reconocimiento por la fortaleza que ha mostrado durante estos años.

En su emotiva despedida, Jorge también recordó que seguirá esforzándose para honrar el legado de sus padres.

"Te prometo que seguiré luchando y poniendo mi corazón en mi carrera para que desde arriba papá y tú estéis orgullosos del gran trabajo que hicisteis, porque el mérito nunca será mío, siempre fue vuestro", expresó.

Jorge Losa confirma la muerte de su mamá tras una dura lucha contra el cáncer Foto: @jorgelosaactor

¿Quién es Jorge Losa?

Jorge Losa es un actor y modelo español que ganó gran popularidad entre el público mexicano tras participar en el reality show La Casa de los Famosos México.

A lo largo de su carrera ha formado parte de diversas producciones de televisión, entre ellas Parientes a la Fuerza, Mujeres Asesinas, Juegos de Amor y Poder y Corazón de Oro.

Jorge Losa confirma la muerte de su mamá tras una dura lucha contra el cáncer Foto: @jorgelosaactor

Actualmente, el actor enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida personal, mientras recibe el respaldo y cariño de miles de seguidores que se han solidarizado con él tras la pérdida de su madre.