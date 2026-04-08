Captan a Sydney Sweeney de cita con Scooter Braun

Sydney Sweeney fue captada durante el fin de semana de Pascua en una salida nocturna junto al empresario musical Scooter Braun, en una de sus apariciones más recientes desde que comenzaron a circular reportes sobre un posible vínculo entre ambos.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales y medios de entretenimiento, la protagonista de Euphoria optó por un perfil bajo durante el encuentro, alejándose de los eventos de alto perfil en los que suele participar.

La pareja fue fotografiada a la salida de Gyu-Kaku, un restaurante de parrilla japonesa ubicado en Los Ángeles. En las imágenes, ambos aparecen con una actitud relajada, sin interacción visible con paparazzi o personas presentes en el lugar.

Sweeney vistió un atuendo casual compuesto por suéter, jeans y gorra, una elección que contrastó con su presencia habitual en alfombras rojas y eventos promocionales. Braun, por su parte, también mantuvo un estilo discreto durante la salida.

Según los reportes, no hubo gestos públicos que confirmaran la naturaleza de la relación, lo que refuerza el patrón de encuentros privados que se ha observado en meses recientes.

Scooter Braun y Sydney Sweeney Backgrid/The Grosby Group

Sweeney y Braun saliendo desde otoño de 2025

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente un vínculo sentimental, diversas fuentes han señalado que ambos han estado saliendo desde el otoño de 2025. Desde entonces, han evitado apariciones oficiales conjuntas.

La información disponible hasta ahora se basa principalmente en registros visuales y versiones de terceros, sin declaraciones directas por parte de los involucrados.

Entre los elementos que han alimentado las especulaciones destacan:

Un encuentro con los padres de la actriz en octubre pasado , reportado por medios especializados

, reportado por medios especializados La presencia de Lisa Sweeney abordando un jet privado vinculado a Braun en febrero

Varias apariciones no oficiales en espacios privados o de bajo perfil

Estos episodios han sido interpretados como señales de cercanía, aunque no existe confirmación pública.

Trayectorias en contraste dentro del entretenimiento

El interés en esta posible relación también responde al contraste entre los perfiles profesionales de ambos.

Por un lado, Sweeney se ha consolidado como una de las actrices jóvenes con mayor visibilidad internacional tras su participación en producciones televisivas y cinematográficas. Su trabajo en Euphoria marcó un punto de inflexión en su carrera, ampliando su presencia en el mercado global.

Por otro, Braun es reconocido por su papel como ejecutivo dentro de la industria musical, donde ha gestionado carreras de artistas de alto perfil y desarrollado proyectos empresariales en el sector del entretenimiento.

Esta combinación de perfiles ha generado atención mediática, particularmente por la diferencia entre sus áreas de influencia dentro de la industria.

Vida privada y control de la exposición

En entrevistas previas, Sweeney ha señalado la importancia de mantener separada su vida personal de su actividad profesional. Esta postura se ha reflejado en la forma en que ha manejado su exposición mediática, especialmente en temas relacionados con su vida sentimental.

Hasta ahora, la actriz ha evitado confirmar o desmentir versiones, manteniendo un nivel de privacidad poco común frente al interés generado por su carrera.

En el caso de Braun, su historial público también incluye una mezcla de actividad empresarial y presencia mediática, aunque en este contexto ha optado por no emitir comentarios.