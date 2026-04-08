¿Quién es Jasveen Sangha? Revelan su sentencia tras la muerte de Matthew Perry

Durante años, Jasveen Sangha proyectó la imagen de una mujer exitosa y socialmente activa. Con doble nacionalidad británica y estadounidense, creció en un entorno acomodado, con acceso a educación de alto nivel y rodeada de círculos influyentes.

Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía una operación ilegal que, según autoridades, abastecía de drogas a figuras adineradas. La investigación federal señala que Jasveen Sangha gestionaba una especie de “casa de seguridad” donde almacenaba sustancias como cocaína, ketamina y medicamentos falsificados.

Este estilo de vida, financiado presuntamente por el tráfico de drogas, terminó por colapsar cuando su nombre apareció vinculado a la muerte de Matthew Perry en 2023.

El papel clave en la muerte de Matthew Perry

De acuerdo con los fiscales, Sangha suministró parte de la ketamina que llegó al actor de Friends, incluyendo dosis que terminaron siendo letales.

Las autoridades explicaron que Matthew Perry recibía ketamina de forma legal como tratamiento para la depresión. No obstante, comenzó a buscar mayores cantidades fuera del control médico, lo que lo llevó a contactar a intermediarios vinculados con redes ilegales.

En ese entramado, la figura de Sangha resultó central. Se le acusa de haber distribuido decenas de viales que, a través de terceros, llegaron al actor.

Jasveen Sangha

El caso no solo involucra a ella, sino a otras cinco personas, entre ellas médicos, quienes también han aceptado su responsabilidad en distintos niveles.

La sentencia que podría cambiar su vida

Tras declararse culpable, Jasveen Sangha enfrenta una posible condena de hasta 65 años en prisión federal. Se espera que sea la última de los implicados en recibir sentencia, cerrando así uno de los casos más mediáticos recientes en Estados Unidos.

Autoridades como Bill Bodner señalaron que Sangha no solo era consciente de sus actos, sino que habría construido un negocio sólido enfocado en clientes de alto perfil.

Su defensa, encabezada por Mark Geragos, sostiene que ella ha mostrado arrepentimiento desde el inicio del proceso. Además, ha insistido en que no tenía una relación directa con Perry.

Jasveen Sangha.

Una doble vida que sorprendió a todos

Uno de los aspectos más impactantes del caso ha sido la reacción de quienes conocían a Sangha. Amigos cercanos aseguran que jamás sospecharon de su implicación en el narcotráfico.

Personas de su entorno la describen como alguien sociable, amante de la música electrónica y habitual en fiestas exclusivas de Los Ángeles. Incluso, algunos relatan que organizaba eventos que podían extenderse durante varios días.

A pesar de ese estilo de vida, muchos aseguran que nunca mostró señales claras de estar involucrada en actividades criminales.

Matthew Perry, actor de Friends. REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Fiestas, excesos y acceso a drogas

Testimonios revelan que Sangha formaba parte de un círculo social donde el consumo de sustancias era frecuente. En ese entorno, la ketamina era especialmente popular.

Algunos conocidos han señalado que existía preocupación por la calidad de las drogas, lo que los llevaba a buscar proveedores “confiables”. Este contexto habría facilitado la expansión de redes ilegales como la que presuntamente operaba Sangha.

Sin embargo, incluso dentro de ese ambiente, su papel como distribuidora habría permanecido oculto durante años.

Matthew Perry, actor de Friends. REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Un pasado que no anticipaba el escándalo

Antes de su caída, Sangha había intentado incursionar en el mundo empresarial. Estudió en Londres y obtuvo un MBA, además de emprender negocios propios, aunque sin gran éxito.

Su familia, vinculada al sector comercial, mantenía una posición económica estable, lo que hace aún más desconcertante su decisión de involucrarse en actividades ilícitas.

El giro final: sobriedad y consecuencias

En los últimos meses previos a su arresto, Sangha habría iniciado un proceso de rehabilitación y se mantenía sobria, según su defensa. Incluso hablaba con amigos sobre nuevos proyectos de vida.

Hoy, su historia se ha convertido en un caso emblemático que expone los peligros del abuso de sustancias y la facilidad con la que redes ilegales pueden infiltrarse en círculos de poder.

El desenlace judicial de Jasveen Sangha marcará un precedente importante, mientras el legado de Matthew Perry sigue recordando los riesgos de una lucha que, incluso bajo tratamiento médico, puede salirse de control.

AAAT*