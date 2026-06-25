Harvey Weinstein evita un cuarto juicio; fiscalía retira cargo de violación

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, anunció este jueves el retiro de los cargos de violación contra el exproductor de Hollywood Harvey Weinstein en uno de los casos más emblemáticos surgidos a raíz del movimiento #MeToo.

La decisión pone fin al proceso relacionado con la denuncia de la actriz Jessica Mann, quien acusó a Weinstein de haberla violado en una habitación de hotel de Nueva York en marzo de 2013, poco después de conocerse en una fiesta. Mann tenía entonces 27 años.

Weinstein, de 74 años, ha sostenido durante todo el proceso que la relación sexual fue consensuada.

En un comunicado, Bragg explicó que la Fiscalía decidió no volver a llevar el caso a juicio tras conversar con la denunciante.

Tras hablar con Jessica Mann, quien no desea volver a testificar, y en consonancia con nuestro enfoque centrado en la víctima en los procesos penales, hemos informado al tribunal que no volveremos a juzgar a Harvey Weinstein", señaló el fiscal.

El funcionario añadió que la decisión no implica que la Fiscalía dude del testimonio de Mann.

Creemos en el testimonio de la señora Mann y la consideramos una testigo creíble", afirmó Bragg, quien también señaló que el proceso ha sido "extraordinariamente traumático" para la actriz. Tres juicios sin un veredicto definitivo

El caso había llegado en mayo a un tercer intento de juicio, pero nuevamente concluyó sin que el jurado alcanzara un veredicto unánime.

Con ello, la Fiscalía enfrentaba la posibilidad de un cuarto juicio, opción que finalmente descartó debido a la decisión de la denunciante de no volver a declarar. El caso que impulsó el movimiento #MeToo

Nuevo juicio de Harvey Weinstein en Nueva York: Así avanza la selección del jurado Reuters

Harvey Weinstein se convirtió en una de las figuras más representativas de la caída de poderosos personajes de la industria del entretenimiento tras el estallido del movimiento #MeToo en 2017.

Desde entonces, más de 80 mujeres lo acusaron públicamente de agresión o abuso sexual, lo que provocó el derrumbe de su carrera como productor y fundador de Miramax Studios.

Actualmente, Weinstein permanece encarcelado en el complejo penitenciario de Rikers Island, en Nueva York. Aunque este cargo fue retirado, continúa enfrentando otras condenas y procesos judiciales relacionados con delitos sexuales.