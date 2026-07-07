Feria Tulancingo 2026: cuánto cuestan boletos VIP para Tigres del Norte y Kenia Os

La Expo Feria Tulancingo 2026 está cada vez más cerca y este año llegará con una de sus carteleras más esperadas para el Teatro del Pueblo.

El evento iniciará el 31 de julio y reunirá a artistas de regional mexicano, pop, rock, urbano y espectáculos familiares, con presentaciones de Los Tigres del Norte, Kenia Os, Matute, Espinoza Paz, La Arrolladora Banda El Limón, DLD, El Bogueto y más.

Para esta edición, una de las novedades será la Zona VIP del Teatro del Pueblo, un espacio pensado para quienes quieran disfrutar los conciertos con mejor vista y mayor comodidad.

Los precios de la Zona VIP cambiarán dependiendo del artista, con costos que van desde 200 pesos hasta mil 600 pesos.

¿Cuánto cuesta la Zona VIP de la Feria Tulancingo 2026?

Los accesos VIP del Teatro del Pueblo tendrán distintos precios según la presentación.

Estos son los costos anunciados:

La Adictiva: 700 pesos

700 pesos Espinoza Paz: 700 pesos

700 pesos Cardenales de Nuevo León: 700 pesos

700 pesos Lucha Libre:

Filas 1, 2 y 3: 600 pesos

Filas 4, 5 y 6: 400 pesos

Filas 6 a 10: 200 pesos

Trío Aurora Hidalguense: 300 pesos

300 pesos El Bogueto: 700 pesos

700 pesos Los Tigres del Norte: mil 600 pesos

mil 600 pesos Matute: mil 200 pesos

mil 200 pesos Guerreras del KPop: 550 pesos

550 pesos La Arrolladora Banda El Limón: mil pesos

mil pesos DLD: 400 pesos

400 pesos Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey: 600 pesos

600 pesos Kenia Os: mil 500 pesos

mil 500 pesos Invasores de Nuevo León: 500 pesos

El acceso a la Zona VIP incluye la entrada a la feria, por lo que quienes compren este boleto no tendrán que pagar aparte el ingreso general.

Foto: Instagram keniaos

¿Cuándo inicia la venta de boletos VIP?

La venta de boletos para la Zona VIP comenzará el miércoles 8 de julio a las 10:30 horas.

Debido a la alta demanda que pueden generar artistas como Los Tigres del Norte, Kenia Os, Matute y La Arrolladora Banda El Limón, se recomienda acudir temprano a los puntos autorizados o revisar únicamente los canales oficiales de venta.

¿Dónde comprar accesos VIP para la Expo Feria Tulancingo 2026?

Los boletos para la Zona VIP podrán comprarse en distintos establecimientos autorizados.

Los puntos de venta anunciados son:

Hotel La Joya Tulancingo

Hotel Mediterráneo

Paletería La Michoacana de Toño Paletas , en el Centro

, en el Centro Plaza El Dorado Pachuca, local 37

También se informó que existe la opción de adquirir boletos mediante el sitio web de Boletcenter.

Las autoridades y organizadores han recomendado comprar únicamente en puntos oficiales para evitar fraudes, reventa o boletos falsos. La Jornada Hidalgo también reportó que se hizo un llamado a adquirir entradas solo en lugares autorizados ante posibles intentos de estafa en eventos de alta demanda.

Los tigres del norte en concierto en el estadio GNP seguros de la CDMX. Daniel Betanzos

¿Cuánto cuesta la entrada general a la Feria Tulancingo 2026?

La entrada general a la Expo Feria Tulancingo 2026 costará 80 pesos por persona.

Sin embargo, durante las presentaciones de Los Tigres del Norte y Kenia Os, el costo de acceso general subirá a 100 pesos.

El acceso general incluye la entrada a la feria y la mayoría de los espectáculos del Teatro del Pueblo, aunque la Zona VIP tendrá costo adicional para quienes busquen un lugar preferente.

La feria se realizará del 31 de julio al 16 de agosto y contará con espectáculos musicales, actividades ganaderas, rodeos y juegos mecánicos, según la cartelera presentada por organizadores.

Artistas confirmados para el Teatro del Pueblo

La cartelera del Teatro del Pueblo de la Expo Feria Tulancingo 2026 incluirá presentaciones para distintos públicos.

Entre los artistas y espectáculos anunciados están:

Los Tigres del Norte

Kenia Os

Matute

Espinoza Paz

La Arrolladora Banda El Limón

La Adictiva

Cardenales de Nuevo León

DLD

El Bogueto

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

Invasores de Nuevo León

Guerreras del KPop

Trío Aurora Hidalguense

Lucha Libre

La cartelera busca combinar música regional mexicana, pop, rock, urbano y entretenimiento familiar, lo que convierte a la feria en una de las celebraciones más importantes de Hidalgo.

Boletos físicos para evitar fraudes

Uno de los puntos importantes para esta edición es que los boletos serán físicos, una medida pensada para evitar clonaciones, estafas o venta de accesos falsos.

Aun así, los organizadores recomiendan revisar que las entradas se compren en puntos autorizados y evitar ofertas en redes sociales, especialmente en fechas con artistas de alta demanda.

La Expo Feria Tulancingo 2026 arrancará el 31 de julio, pero la venta de la Zona VIP comenzará desde el 8 de julio, por lo que los fans que quieran asegurar un mejor lugar en el Teatro del Pueblo deberán estar atentos desde el inicio.