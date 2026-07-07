Feria Tulancingo 2026: cuánto cuestan boletos VIP para Tigres del Norte y Kenia Os
Conoce los precios de la Zona VIP del Teatro del Pueblo en la Expo Feria Tulancingo 2026, dónde comprar boletos y cuánto cuesta la entrada general.
La Expo Feria Tulancingo 2026 está cada vez más cerca y este año llegará con una de sus carteleras más esperadas para el Teatro del Pueblo.
El evento iniciará el 31 de julio y reunirá a artistas de regional mexicano, pop, rock, urbano y espectáculos familiares, con presentaciones de Los Tigres del Norte, Kenia Os, Matute, Espinoza Paz, La Arrolladora Banda El Limón, DLD, El Bogueto y más.
Para esta edición, una de las novedades será la Zona VIP del Teatro del Pueblo, un espacio pensado para quienes quieran disfrutar los conciertos con mejor vista y mayor comodidad.
Los precios de la Zona VIP cambiarán dependiendo del artista, con costos que van desde 200 pesos hasta mil 600 pesos.
¿Cuánto cuesta la Zona VIP de la Feria Tulancingo 2026?
Los accesos VIP del Teatro del Pueblo tendrán distintos precios según la presentación.
Estos son los costos anunciados:
- La Adictiva: 700 pesos
- Espinoza Paz: 700 pesos
- Cardenales de Nuevo León: 700 pesos
- Lucha Libre:
- Filas 1, 2 y 3: 600 pesos
- Filas 4, 5 y 6: 400 pesos
- Filas 6 a 10: 200 pesos
- Trío Aurora Hidalguense: 300 pesos
- El Bogueto: 700 pesos
- Los Tigres del Norte: mil 600 pesos
- Matute: mil 200 pesos
- Guerreras del KPop: 550 pesos
- La Arrolladora Banda El Limón: mil pesos
- DLD: 400 pesos
- Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey: 600 pesos
- Kenia Os: mil 500 pesos
- Invasores de Nuevo León: 500 pesos
El acceso a la Zona VIP incluye la entrada a la feria, por lo que quienes compren este boleto no tendrán que pagar aparte el ingreso general.
¿Cuándo inicia la venta de boletos VIP?
La venta de boletos para la Zona VIP comenzará el miércoles 8 de julio a las 10:30 horas.
Debido a la alta demanda que pueden generar artistas como Los Tigres del Norte, Kenia Os, Matute y La Arrolladora Banda El Limón, se recomienda acudir temprano a los puntos autorizados o revisar únicamente los canales oficiales de venta.
¿Dónde comprar accesos VIP para la Expo Feria Tulancingo 2026?
Los boletos para la Zona VIP podrán comprarse en distintos establecimientos autorizados.
Los puntos de venta anunciados son:
- Hotel La Joya Tulancingo
- Hotel Mediterráneo
- Paletería La Michoacana de Toño Paletas, en el Centro
- Plaza El Dorado Pachuca, local 37
También se informó que existe la opción de adquirir boletos mediante el sitio web de Boletcenter.
Las autoridades y organizadores han recomendado comprar únicamente en puntos oficiales para evitar fraudes, reventa o boletos falsos. La Jornada Hidalgo también reportó que se hizo un llamado a adquirir entradas solo en lugares autorizados ante posibles intentos de estafa en eventos de alta demanda.
¿Cuánto cuesta la entrada general a la Feria Tulancingo 2026?
La entrada general a la Expo Feria Tulancingo 2026 costará 80 pesos por persona.
Sin embargo, durante las presentaciones de Los Tigres del Norte y Kenia Os, el costo de acceso general subirá a 100 pesos.
El acceso general incluye la entrada a la feria y la mayoría de los espectáculos del Teatro del Pueblo, aunque la Zona VIP tendrá costo adicional para quienes busquen un lugar preferente.
La feria se realizará del 31 de julio al 16 de agosto y contará con espectáculos musicales, actividades ganaderas, rodeos y juegos mecánicos, según la cartelera presentada por organizadores.
Artistas confirmados para el Teatro del Pueblo
La cartelera del Teatro del Pueblo de la Expo Feria Tulancingo 2026 incluirá presentaciones para distintos públicos.
Entre los artistas y espectáculos anunciados están:
- Los Tigres del Norte
- Kenia Os
- Matute
- Espinoza Paz
- La Arrolladora Banda El Limón
- La Adictiva
- Cardenales de Nuevo León
- DLD
- El Bogueto
- Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey
- Invasores de Nuevo León
- Guerreras del KPop
- Trío Aurora Hidalguense
- Lucha Libre
La cartelera busca combinar música regional mexicana, pop, rock, urbano y entretenimiento familiar, lo que convierte a la feria en una de las celebraciones más importantes de Hidalgo.
Boletos físicos para evitar fraudes
Uno de los puntos importantes para esta edición es que los boletos serán físicos, una medida pensada para evitar clonaciones, estafas o venta de accesos falsos.
Aun así, los organizadores recomiendan revisar que las entradas se compren en puntos autorizados y evitar ofertas en redes sociales, especialmente en fechas con artistas de alta demanda.
La Expo Feria Tulancingo 2026 arrancará el 31 de julio, pero la venta de la Zona VIP comenzará desde el 8 de julio, por lo que los fans que quieran asegurar un mejor lugar en el Teatro del Pueblo deberán estar atentos desde el inicio.