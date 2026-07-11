Entre mosh pits y lightsticks, Hanabie. conquista al público de CDMX

Invitados por Crunchyroll, asistimos al concierto de Hanabie., la banda japonesa de nu metalcore que hizo del Foro TeamBro un punto de encuentro para los amantes del metal. Durante poco más de una hora, el grupo entregó un show cargado de potencia, interacción con el público y un inesperado homenaje a Shakira.

Del anime al mosh pit, una misma celebración

La fila para entrar al Foro TeamBro dejaba claro que no sería un concierto cualquiera. Entre los asistentes había quienes portaban playeras de la selección de Japón, otros lucían elaborados atuendos de lolita y no faltaban los lightsticks que suelen verse en presentaciones de artistas japoneses. Todos compartían un mismo objetivo, ver de cerca a Hanabie., la banda originaria de Tokio que ha encontrado una fórmula única al combinar la agresividad del nu metalcore con una imagen colorida.

Invitados por Crunchyroll, fuimos testigos de una presentación que mantuvo la intensidad de principio a fin. Apenas sonaron los primeros acordes de "Hyperdimension Galaxy", el público respondió con gritos, brincos y un mosh pit que no desapareció durante toda la noche. Canción tras canción, los asistentes corearon cada letra como si se tratara de un ritual colectivo.

Una hora de energía sin descanso

El recorrido musical incluyó temas como "ICONIC", "OTAKU Lovely Densetsu", "Spicy Queen", "We Love Sweets", "Be the GAL -Early Summer version-", "SUNRISE MISO-SOUP", "Tokimeki about you", "GIRL'S TALK", "Our Seven Days War", "Reiwa Matching Generation", "Run Away", "Pardon Me, I Have To Go Now.", "L.C.G" y "Today's Good Day & So Epic".

La energía fue tan alta que incluso una persona resultó lesionada de la pierna en medio del mosh pit. Aun así, el ambiente nunca perdió el entusiasmo y el público continuó entregándose por completo al espectáculo, acompañando cada canción con palmas, saltos y los característicos lightsticks iluminando el recinto.

Hanabie hace vibrar el Foro TeamBro con un show tan intenso como inesperado Excélsior

El momento más inesperado de la noche

Después de aproximadamente una hora con 15 minutos de concierto, Hanabie. todavía guardaba una sorpresa. Cuando parecía que el cierre estaba definido, las integrantes comenzaron a bailar un fragmento de "Waka Waka", el éxito mundial de Shakira. La ocurrencia tomó por sorpresa a los asistentes, que respondieron entre risas, aplausos y gritos, convirtiendo ese instante en uno de los más comentados de la noche.

Reproducir El fenómeno Hanabie sacude el Foro TeamBro entre gritos, metal y anime

Fue un final que resumió a la perfección la personalidad de Hanabie., una banda capaz de pasar de riffs pesados y voces desgarradoras a un momento completamente inesperado sin perder la conexión con su público. El Foro TeamBro terminó convertido en una auténtica fiesta donde el metal, la cultura japonesa y el entusiasmo de los fans hablaron el mismo idioma.