La Familia de Barrio se la juega por el quinto partido en el futbol

Con la fiebre futbolera aumentando a medida que se acerca el mundial, la Ciudad de México ha comenzado a transformarse. Entre la venta de boletos, playeras de la Selección y discusiones interminables sobre los seleccionados nacionales, la atmósfera mundialista ya se respira en cada esquina. Sin embargo, este fervor siempre viene acompañado de un viejo fantasma: la incertidumbre de saber si México logrará llegar al ansiado “quinto partido”, esa expresión que encapsula, al mismo tiempo, el anhelo más grande y la mayor frustración de la afición mexicana.

Ese sentimiento de esperanza y derrota es justo el eje central de la nueva película La familia del barrio: La maldición del quinto partido, una comedia futbolera en la que los icónicos personajes de la serie se enfrentarán a una gran odisea con tal de lograr que México pase al 5° partido.

Excélsior platicó con los creadores de la serie animada, Teco Lebrija y Arturo Navarro, quienes explicaron que la cinta va más allá de la simple comedia. Su objetivo es retratar la idiosincrasia del mexicano y su capacidad de recurrir a lo impensable, desde rituales sobrenaturales y visitas a brujos, hasta planes que desafían toda lógica, con tal de ver a la Selección Nacional alcanzar la victoria.

Muchos se van a ver reflejados en el principio de la película porque realmente es algo que todos hemos vivido, se ven lo fracasos de México a través de los mundiales y de ahí en adelante es dejarlos con un poquito de esperanza para ver si por fin podemos pasar al famoso 5º partido”, señaló Teco Lebrija.

Mientras que la sociedad enfrenta retos cotidianos y una realidad a veces compleja, el futbol aparece como ese gran distractor y unificador nacional. La película utiliza a personajes icónicos como el Abuelo, Gaspar, el Noruego y el Peluzín para mostrar que, para "romper la maldición", están dispuestos a todo, ante la falta de resultados tangibles, prefiere depositar su esperanza en la mística y la picardía, reflejando ese sentimiento colectivo de que, si el talento no basta, tal vez un milagro o una "mexicanada" lo logren.

La familia del barrio: La maldición del quinto partido Cortesía Videocine

“Los mexicanos somos tan buenos para reírnos de nuestras desgracias y queríamos hacer esto de una forma más cómica y fantástica. Lo que tratamos de hacer es que la película hable de las relaciones entre las personas”, refirió Lebrija.

Siempre hemos querido que tenga un tinte de comentario social, desde la primera cápsulas de hace 20 años. Eso es algo que nunca hemos querido perder y es un constante de la familia del barrio siempre”, agregó Arturo Navarro.

Lebrija y Navarro han logrado encapsular la esencia que hizo famosa a la serie en plataformas digitales y televisión: un humor ácido, sin filtros y profundamente honesto que no perdona a directivos, jugadores ni a la afición misma, pero que en el fondo celebra esa resiliencia (o necedad) que nos caracteriza como mexicanos.

“Estamos conscientes de que no le va a gustar a todo el mundo, pero ojalá le guste a la mayoría. Yo creo que todo mundo tiene un poco de espacio para reírse. Tratamos de burlarnos de nosotros mismos antes que nada y de hacer una burla siempre pegando hacia arriba no pegando hacia abajo y es lo que tratamos de hacer” expresa Lebrija.

La cinta está ya en cartelera como antesala ideal para calentar motores antes de que la verdadera fiebre mundialista paralice por al país.

Lo que viene para La Familia de Barrio

Más allá de la pantalla grande, el universo de estos personajes sigue expandiéndose con fuerza. Durante nuestra charla, los creadores revelaron que el éxito de este largometraje es solo el inicio de una nueva etapa. Confirmaron que ya tienen planes sólidos para el lanzamiento de una nueva temporada de la serie animada, la cual daría continuidad a las historias del Barrio tras sus exitosas entregas anteriores.

“Tenemos varios proyectos, ninguno está totalmente cerrado, pero tenemos ganas de hacer una de Navidad donde el abuelo es Santaclós”, señalan.

Para estos proyectos prometen mantener el estilo irreverente y la crítica social que los ha consolidado como un referente de la animación para adultos en México.