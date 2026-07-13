Los Juegos del Hambre invaden Netflix: Fecha y hora del estreno de sus cinco películas

La plataforma Netflix estrena las cinco películas de la exitosa franquicia Los Juegos del Hambre el próximo martes 14 de julio de 2026. El servicio de streaming libera los esperados largometrajes a las 02:00 am, hora del centro de México. Millones de suscriptores alistan sus pantallas para revivir la icónica rebelión del distrito doce.

Este lanzamiento global consolida el catálogo de la compañía al incluir una de las sagas juveniles más taquilleras de la historia cinematográfica. Los directivos de la empresa apuestan por la nostalgia de los espectadores y aseguran los derechos de transmisión de esta épica aventura de supervivencia juvenil.

Katniss llegará a Netflix con la saga de Los Juegos del Hambre. Foto: Especial

El público mexicano y latinoamericano programa sus alarmas de madrugada para iniciar el maratón distópico desde el primer minuto. Los horarios varían según la zona geográfica, pero la estrategia de la gran N roja mantiene la costumbre de habilitar sus enormes producciones durante las primeras horas de la madrugada.

La travesía completa de Katniss Everdeen

La maratónica oferta digital abarca la saga íntegra lanzada hasta el momento en la pantalla grande. El paquete cinematográfico incluye el revolucionario camino de Katniss Everdeen y explora también el oscuro origen del temible líder político Coriolanus Snow.

La lista oficial de largometrajes que aterrizan en el servicio incluye las siguientes entregas:

Los Juegos del Hambre (2012)

(2012) Los Juegos del Hambre: En Llamas (2013)

(2013) Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 1 (2014)

(2014) Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 2 (2015)

(2015) Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes (2023)

Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. Foto: Especial

Las actuaciones estelares de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth definieron a toda una generación de espectadores. Estos actores catapultaron sus carreras gracias a la adaptación de las novelas y destrozaron los récords de taquilla a nivel mundial con cada uno de los estrenos.

Por su parte, la precuela de 2023 renovó el interés de la audiencia al presentar a nuevos talentos en los roles principales de la arena de combate. Esta última cinta recaudó cientos de millones de dólares y demostró la vigencia de la marca comercial en la dura industria del entretenimiento.

Los fanáticos demandaban desde meses atrás la reunificación de todas las cintas en un solo sitio web. Tras varias negociaciones, Netflix atiende el llamado y agrupa los cinco títulos para facilitar el consumo masivo de los internautas en la región.

El terreno listo para Amanecer en la Cosecha

Este masivo reestreno digital funciona como la antesala perfecta para los amantes del cine de acción y ciencia ficción. La estrategia mediática prepara el terreno de cara al inminente debut de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, la nueva producción del universo de Panem.

Haymitch participando en Los juegos del hambre. Foto: Lionsgate

La próxima película de la franquicia llegará exclusivamente a las salas de cine en noviembre de 2026. El nuevo largometraje promete revelar los secretos más oscuros sobre la edición número 50 de la sangrienta competencia, evento donde triunfó el querido mentor Haymitch Abernathy.

El regreso del universo distópico al gigante del streaming eleva la conversación en las diferentes redes sociales y foros de discusión. Los seguidores posicionan los nombres de los protagonistas en las tendencias mundiales y organizan reproducciones simultáneas para celebrar el retorno del Sinsajo.