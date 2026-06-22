¡ENHYPEN y Santos Bravos juntos!; fecha y cuándo comprar boletos para su show

¿ENHYPEN y Santos Bravos juntos? Pues ya no te lo tienes que imaginar porque es una realidad. Aunque los dos grupos de Hybe ya habían convivido mientras los latinos estuvieron en Corea del Sur, ahora han sorprendido a sus fans al anunciar un show juntos.

Será dentro de unas semanas cuando ENHYPEN y Santos Bravos se presenten en un mismo escenario, algo que sin duda ha entusiasmado a todos los ENGENE y DUAL. ¿Estás listo para verlos juntos?

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¿Cuándo y dónde se presentarán ENHYPEN y Santos Bravos?

Aparta la fecha en el calendario porque será el próximo 15 de julio cuando ENHYPEN y Santos Bravos estén juntos para dar una presentación en el Music Pavilion. Hasta el momento se desconoce cómo será la dinámica e incluso si veremos a los surcoreanos interpretando algún tema en español junto a los latinos.

Daniel Betanzos

El lugar en el que será el show que den los dos grupos será en Campo Marte, sitio que en las últimas semanas tendrá varios eventos debido a que algunos artistas se presentarán como parte de las actividades en torno al Mundial 2026.

¿Cuándo comprar boletos para ver a ENHYPEN y Santos Bravos?

La venta de boletos comenzará con una preventa Santander el 23 de junio a las 11:00 AM en Ticketmaster. Cabe mencionar que solamente podrán comprar boletos si cuentas con una tarjeta de dicho banco, ya sea de crédito o débito.

El grupo de K-pop dará tres conciertos en CDMX X

Sin embargo, si no cuentas con una tarjeta de esa institución bancaria, no te preocupes, ya que podrás comprar tus boletos en la venta general que se realizará el 26 de junio a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Por ahora no se han revelado los precios y si tendrán algunos beneficios. Se espera que esta información se comparta un día antes de la preventa.

ENHYPEN dará tres conciertos en México

Además de esta presentación especial, ENHYPEN se presentará por primera vez en México. El grupo surcoreano dará sus shows en la Arena Ciudad de México el 11, 12 y 14 de julio.

Los boletos se agotaron rápidamente en cuanto se pudieron a la fecha, por lo que, si no conseguiste entradas, tienes una oportunidad más para verlos junto a Santos Bravos.