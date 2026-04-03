FOTOS: Pedro Pascal es captado en CDMX filmando la película ‘De Noche’

El actor Pedro Pascal se encuentra de visita en la Ciudad de México (CDMX) para la filmación de su nueva película ‘De Noche’; este viernes 3 de abril fue captado en calles del Centro Histórico durante el rodaje de la cinta.

Mientras la mayoría de las personas descansan, por Semana Santa, el actor chileno que se ha convertido en una de las figuras más populares de la televisión y el cine en los últimos años, se encuentra trabajando para la cinta dirigida por Todd Haynes.

Pedro Pascal captado en el Centro Histórico de la CDMX

Pedro Pascal captado en CDMX. Elizabeth Velazquez

Este viernes, el actor Pedro Pascal sigue con las grabaciones de la película, por lo que fue visto en las calles 5 de Mayo e Isabel la Católica del Centro Histórico de la CDMX.

El famoso fue visto mientras recibía indicaciones de Todd Haynes para realizar la escena que estaban grabando.

Lo que se sabe de la cinta ‘De Noche’ es que es protagonizada por Pedro Pascal y Danny Ramírez.

Se trata de una historia romántica con temática LGBT y las locaciones no sólo serán en la capital mexicana, sino también en Sonora.

Pascal interpreta a un detective que vive un romance prohibido con un profesor en Los Ángeles durante los años 30. Ambos deciden huir hacia la Ciudad de México.

El estreno de la película ‘De Noche’, de Todd Haynes, podría darse a finales de este 2026.

La ‘ciudad favorita’ del actor

El pasado 2 de abril, el nombre de Pedro Pascal se convirtió en tendencia luego de que la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugrada, colocara dos publicaciones en sus redes sociales deseándole feliz cumpleaños al actor y agradeciendo su visita a CDMX para el rodaje de la película “De Noche”.

Durante el encuentro, el famoso le confesó a Clara Brugada que esta ciudad es su favorita en el mundo.

Qué linda ciudad. Mi favorita ciudad de todo el mundo. Esta película no podría existir si no fuera por México realmente y la belleza de México, la ciudad, una magia visual que no se podría hacer en otro país. La suerte es la nuestra", expresó el intérprete chileno.

Cabe destacar que, aunque el actor latino ha comentado en diversas ocasiones que adora México, sus visitas han sido rápidas.

Reproducir Pedro Pascal grabando en CDMX

En abril de 2025, formó parte de uno de los paneles más esperados de la CCXP2025, en compañía de sus compañeros de elenco por la película “Los 4 Fantásticos”.

En tanto, a poco menos de un año de dicha visita, Pedro Pascal fue visto en marzo de 2026 en las instalaciones del Museo de Antropología, ubicado en el Bosque de Chapultepec y reconocido como uno de los museos emblemáticos de la capital mexicana.

¿Quién es Pedro Pascal?

Nació el 2 de abril de 1975 en Santiago, Chile, aunque creció en Estados Unidos tras el exilio de su familia durante la dictadura militar chilena. Su nombre completo es José Pedro Balmaceda Pascal.

Se hizo mundialmente conocido por su papel como Oberyn Martell en la serie Game of Thrones, pero su fama creció aún más al protagonizar producciones muy exitosas como The Mandalorian, donde interpreta al cazarrecompensas Din Djarin, y The Last of Us, en la que da vida a Joel.

Además de la televisión, también ha participado en películas como Wonder Woman 1984 y The Unbearable Weight of Massive Talent.

Pedro Pascal es reconocido por su versatilidad actoral, su carisma y su cercanía con el público, lo que lo ha convertido en una de las estrellas más queridas de Hollywood en la actualidad.

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