Gildo Medina y el poder del dibujo masculino

Cierto día en su adolescencia, Gildo Medina llegó tarde a una clase en la Academia de San Carlos. La puerta del aula estaba cerrada y, al abrirla, se encontró con un hombre desnudo que estaba siendo dibujado por otros estudiantes.

Recuerda no haberlo visto con malicia u otra emoción, cuenta en entrevista con Excélsior, sino que quedó maravillado con la perfección; la belleza de un cuerpo que representaba la misma belleza que había estudiado hasta entonces, a sus 13 años, en las culturas grecorromanas. “Ver ese cuerpo en realidad de alguien con intención de posar, una parte muy clásica, con un velo tapando los genitales… y yo sentarme con mi papel… en el salón de dibujo, en silencio y ponerme a dibujar, sin saber de qué se trataba.

Yo iba a una clase de pintura y ésa fue una invitación a descubrir el cuerpo sin morbo, a ver la belleza del cuerpo humano por su belleza, porque también dibujábamos mujeres, ancianos, personas con más volumen corporal y aprendí a amar el cuerpo humano, me volví un experto en dibujar el cuerpo humano y, con el tiempo, empecé a ver que me identificaba más con el placer de dibujar y producir un dibujo masculino”, explica Gildo desde su estudio en Nueva York.

El mexicano es pintor, diseñador de arte, de moda, director artístico y fotógrafo, entre otras actividades, además que posee la visa estadunidense de talentos extraordinarios.

El viaje

Todo comenzó en la Academia de San Carlos, de la Ciudad de México. Dejó el dibujo por un tiempo y se adentró en el diseño gráfico, que comenzó a estudiar a los 17 años. Luego vino Italia, el arte clásico y Florencia, donde vivió. Caminar y empaparse de Michelangelo y Rafael, todas esas esculturas y pinturas lo rellenaron de inspiración para volver a tomar la belleza del poder del cuerpo masculino.

Es una ciudad que consagra y enaltece la belleza del cuerpo masculino en todas sus expresiones, sin tapujos, se pone ahí al desnudo penes, traseros, torsos, tal y como son, de una manera idealizada, viril y poderosa”, añade el nacido en 1980.

Su estancia en Florencia y en varias ciudades europeas comenzaron a construir lo que define como su conciencia colectiva, sumado a saber quién era (y sigue siendo) y a que, como artista, documenta a través de su visión una realidad interna o externa de una época.

Gildo reconoce que pinta muy bien a las mujeres. Comparte que creció con hermanas y que la mayoría de sus mejores amigos son mujeres, “muy fuertes”, subraya, y parte de su obra la ha consagrado a la mujer, pero que en cierta ocasión alguien le dijo: “¿Dónde estás pintando desde el deseo?... de tu realidad”.

Es abiertamente homosexual desde los 17 años y ha vivido sin ningún miedo a ser quien es, “por suerte”, asevera. Así que comenzó a crear un lenguaje, aunado a la libertad que le dio una ciudad como Nueva York, en la que vive desde hace cinco años, como un hombre queer.

Los códigos

“Para mí, la palabra orgullo es la que más me llega a la mente, porque a veces vivimos con el estigma de ser juzgados a partir de lo que nosotros mostrarnos hacia los demás. Cuando empecé a vivir en Nueva York empecé a ver que la gente vive en libertad… con una cuestión muy clara de orgullo, de ésta es mi comunidad, soy parte de esta comunidad”.

Así comenzó a forjarse la nueva serie artística de Gildo Medina: Men´s Coded Poetry, que se exhibe en la galería Maison Ten, en Nueva York, desde inicios de junio y que presenta a diez artistas a lo largo de diez semanas.

Gildo Medina es un artista que considera que el orgullo está en la libertad. Daniel Betanzos

Medina se lanzó a investigar códigos y maneras de expresarse de cierta rama de la comunidad LGBTQ+ y descubrió cómo se perciben, se comunican y se expresan en aplicaciones o redes sociales, con un lenguaje propio, hombres que buscan contacto con otros hombres. Aunado a que comenzó a asistir a grupos de dibujo académico con toques eróticos en Nueva York.

“Empecé a tener esta serie de dibujos acumulados, estos retratos y figuras masculinas de cuando yo abría las aplicaciones, empezaba a ver que eran la misma capacidad de representación de cómo buscamos o nos representamos como hombres en la comunidad.”

La obra

Men´s Coded Poetry está hecha con una visión vertical de una pantalla de teléfono, y se exponen tres retratos en horizontal y tres o cinco hacia abajo, como se maneja en las redes sociales, explica Gildo.

Parte de los retratos muestran palabras como “masc” (masculino), “big” (grande), “Now” (ahora) o “Brooklyn” (en el área de Brooklyn), entre varias más, que son propias de cierto sector de la comunidad LGBTQ+

“Quise retratar esta comunidad con orgullo, con el respeto de cada quien como quiere verse, como quiere ser entendido, como solamente expresar algo como tal con su propia dignidad de lo que quiere definir sin ser juzgados… creamos esta comunidad en privado que va a tener nuestros lenguajes. Entonces, sí es una obra creada para la comunidad queer.”

El orgullo

Gildo ha sido un nómada desde los 17 años y desde hace cinco en Nueva York no deja de trabajar, de investigar y seguir creando. A inicios de junio intervino dos balones (pintados y cubiertos con hoja de oro) que fueron expuestos en México para dos causas distintas en el marco del Mundial.

Te voy a contar de qué estoy orgulloso: estoy orgulloso de mi dibujo, de mis decisiones, de dónde vivo… el orgullo de mis decisiones que van con que puede haber errores, pero siempre el error me lleva a otra cosa. Creo que mi mayor orgullo es haber construido una vida y una carrera sin pedir permiso para ser quien soy. Como artista, me siento orgulloso de haber seguido mi propia voz durante más de tres décadas, explorando temas que me interesan genuinamente y manteniéndome fiel a mi sensibilidad.

“Y como ser humano, creo que el orgullo tiene que ver con la libertad. Con poder vivir de manera auténtica, sin pedir disculpas por quién eres, por lo que amas, por lo que deseas o por la forma en que decides expresarte. Para mí el verdadero orgullo no habla solamente de orientación sexual o identidad. Habla de humanidad. Habla de la libertad de ser uno mismo con honestidad, dignidad y respeto hacia los demás. Y ojalá que cada vez más personas puedan vivir desde ese lugar”, concluye.