Aida Cuevas llora al hablar de los ataques de su hermano, Carlos Cuevas; "no entiendo el odio que me tiene"

Aida Cuevas y su hermano, Carlos Cuevas, han dejado ver desde hace varios años que la relación entre ellos se terminó y los problemas avanzaron hasta los términos legales. Se sabe que los hermanos se han interpuesto varias demandas, las cuales ha ganado la famosa.

Desde hace varios años los cantantes mostraron sus diferencias públicamente después de que Carlos Cuevas se burlara de su hermana, quien aseguró que Juan Gabriel le había pedido matrimonio en varias ocasiones.

Especial

Aida Cuevas llora por el pleito con su hermano, Carlos Cuevas

En entrevista para El minuto que cambió mi destino, Aida Cuevas se sinceró sobre el pleito que tiene con su hermano, a quién incluso llegó a considerar como un hijo.

“A mí se me hace tan arrabalero, de tan poca categoría porque si a mí algo que me molesta es andar en boca de la gente, pero mal porque nunca lo he hecho. Esto viene de hace 30 años, no es por lo que dijo de Juan Gabriel, metió el dolo cuando en un programa tuyo dije que Juan Gabriel me pidió matrimonio, lo hablé con Alberto, fui a su casa y cinco meses antes de que muriera le dije: ‘compadre, dije esto porque a un reportero se le ocurrió decir que usted era gay y yo les dije que no porque me pidió matrimonio’”.

Aída Cuevas

La cantante habló sobre las veces que su hermano no le creyó sobre las veces que Juan Gabriel le propuso matrimonio, algo por lo que comenzaron a distanciarse.

“Él me pidió matrimonio, punto se acabó, no me lo pidió delante de nadie. Dos veces por teléfono y una de frente, entonces todo lo que se ha dicho es mentira y que no le consta, claro que no le consta porque él nunca estuvo en ninguna de las casas de Alberto. Si lo conoció fue gracias a mí, pero jamás Alberto platicó con él, no le interesaba”.

Aida Cuevas detalló las veces que ayudó a Carlos Cuevas y cómo es que en los últimos años el cantante ha hablado mal de ella.

“Vienen premios, me gano el Grammy y dice que yo lo pagué. No sabes cómo me ha dolido porque para mí Carlos era mi hijo chiquito no como un hermano, le ayudé en la carrera y cuando lo vi empezar a voltearse en contra mía, te lo juro que no entiendo por qué, no entiendo el odio que me tiene, no entiendo tantas mentiras que ha dicho de mí. Me ha puesto que soy bipolar, esquizofrénica, ¿cómo un hermano puede hablar así? ¿cómo un hermano te puede agredir así?”.

Aída Cuevas

En una de las partes más duras de la entrevista, Aida Cuevas lloró al mencionar que para ella su hermano ya está muerto después de todo lo que ha pasado entre ellos.

“Ya no pude porque ya no nos hablábamos. Tenía ganas de decirle: ‘hermano, ¿qué te pasa? ¿por qué estás agarrando todo contra mí? No soy perfecta, pero si has tenido una segunda madre soy yo. Yo te ayudé, te pagué tu universidad, te di de comer’. Eso es lo que me duele, ya lloré (…), ha sido un golpe tan duro como la muerte de mi madre, de mi padre, de mi hermano y ahora de él que aunque no esté muerto físicamente, para mí lo está en mi corazón y eso es más duro. Aprender a vivir, lo único que me quedaba era él”.

¿Aida Cuevas prepara más demandas para Carlos Cuevas?

En la plática, Aida Cuevas mencionó las demandas que interpuso Carlos Cuevas en su contra, una de ellas por 26 millones de pesos por supuesta difamación.

“Era cumpleaños de mi hija Valeria, guardó el regalito (…), 26 millones de pesos, me está demandando alguien que me ha hecho daño toda la vida, eso no puede ser. Se me caía el mundo ver que tu propio hermano, a quien ayudaste, a quien criaste te trate así, es muy doloroso”.

aida cuevas

Por otra parte, la cantante adelantó que su abogado podría estar preparando nuevas demandas en contra de Carlos Cuevas.