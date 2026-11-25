La denuncia que Antonia Andrade presentó contra su padre, el productor musical Sergio Andrade, habría registrado un nuevo avance en México.

La hija de Sergio Andrade informó que fue notificada de que su caso quedó formalmente radicado en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), instancia dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).

El anuncio fue realizado por Antonia a través de sus historias de Instagram, donde compartió que recibió información sobre el avance de su procedimiento legal.

Recientemente he sido informada de que el caso ha sido formalmente radicado en la FEVIMTRA por instrucciones superiores”, expresó

Caso Sergio Andrade. @ars_anttonii

¿Qué significa que la denuncia haya llegado a la FEVIMTRA?

La FEVIMTRA es una instancia especializada de la Fiscalía General de la República que tiene entre sus atribuciones investigar determinados delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, así como aquellos cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad y la trata de personas, dentro del ámbito de competencia federal.

La posible radicación de la denuncia en esta Fiscalía permitiría que el caso sea atendido por personal especializado, que deberá analizar los hechos expuestos, determinar las líneas de investigación correspondientes y establecer qué diligencias proceden conforme a la ley.

Sin embargo, este movimiento no significa que exista una sentencia contra Sergio Andrade ni confirma, por sí mismo, que se haya girado una orden de aprehensión por esta nueva denuncia.

Antonia Andrade ha solicitado justicia ante las autoridades mexicanas

Caso Sergio Andrade. @ars_anttonii

El caso tomó mayor relevancia pública durante el pasado mes de junio, cuando Antonia recurrió a sus redes sociales para hablar de su situación y exigir que su padre respondiera ante las autoridades por los hechos que ella denuncia.

En distintas publicaciones, la joven hizo referencia a la necesidad de que se investigara el caso en México, debido a que los acontecimientos que señala habrían ocurrido en territorio mexicano, aunque actualmente reside en España.

También compartió fotografías recientes de Sergio Andrade y pidió información sobre su paradero para que pudiera comparecer ante la justicia.

Días después, Antonia agradeció públicamente a la Fiscalía General de la República por haber respondido a sus comunicaciones, lo que dio cuenta de que había comenzado un acercamiento con las autoridades mexicanas.

Sergio Andrade y sus antecedentes judiciales

Sergio Andrade es un productor musical mexicano cuyo nombre ha estado relacionado durante décadas con uno de los casos más controvertidos del espectáculo en México: el caso Trevi-Andrade.

En enero de 2000 fue detenido en Brasil junto con Gloria Trevi y María Raquenel Portillo. Posteriormente fue trasladado a México, donde enfrentó un proceso penal.

En 2005 recibió una sentencia de siete años y diez meses de prisión por delitos relacionados con corrupción de menores, violación agravada y rapto, de acuerdo con los antecedentes judiciales difundidos,

Su historial judicial ha mantenido el interés público sobre las denuncias relacionadas con su entorno y las posibles víctimas de abusos.

¿Qué sigue en el caso de Antonia contra Sergio Andrade?

Caso Sergio Andrade. @ars_anttonii

Con la posible radicación del expediente en la FEVIMTRA, el siguiente paso sería conocer cómo avanzará la integración de la investigación y qué determinaciones tomarán las autoridades ministeriales.

Entre las actuaciones que podrían realizarse están la revisión de los hechos denunciados, la recopilación de pruebas, la recepción de testimonios y, si corresponde, la solicitud de colaboración con autoridades de otros países.

Por ahora, Antonia ha optado por mantener bajo reserva los detalles del procedimiento. En sus publicaciones también ha pedido respeto a su privacidad y ha dejado claro que no compartirá información confidencial sobre la investigación.

El avance anunciado vuelve a colocar el caso Sergio Andrade en el centro de la atención pública. Sin embargo, será necesario esperar información oficial de la Fiscalía para conocer el alcance de esta nueva etapa y determinar qué acciones legales se llevarán a cabo.

¿De qué acusa Antonia Andrade a Sergio Andrade?

Aunque Antonia Andrade confirmó que presentó una denuncia penal contra su padre, Sergio Andrade, hasta ahora no ha revelado públicamente cuáles son los delitos específicos que incluyó en el procedimiento.

A través de sus redes sociales, la joven ha hecho referencia a presuntos daños contra ella y su familia, además de cuestionar que el productor continúe intentando comunicarse con ella. También ha señalado que los hechos denunciados habrían ocurrido en México, motivo por el que solicitó la intervención de las autoridades de este país.

Antonia ha preferido mantener bajo reserva los documentos y detalles de la investigación, por lo que todavía no se conoce el contenido íntegro de la denuncia ni las posibles imputaciones que analiza la Fiscalía.