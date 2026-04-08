Estreno del episodio 14 de The Pitt: todo lo que debes saber

¡Jueves de estreno! Prepara tu botana favorita y alista todo para ver esta noche el episodio 14 dela segunda temporada de The Pitt.

La serie The Pitt, disponible en HBO Max, retrata la vida cotidiana de los profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh. A lo largo de la historia, los médicos enfrentan múltiples retos mientras hacen todo lo posible por salvar la vida de sus pacientes, al mismo tiempo que lidian con crisis personales, la política dentro del entorno laboral, una fuerte carga emocional y bajos recursos.

Resumen del episodio 13 de The Pitt

En el episodio 13, la tensión por el control del área de urgencias coloca a Robby en una encrucijada: debe decidir entre continuar con su ritmo de trabajo extremo o confiar la responsabilidad a otro profesional capacitado, aunque sea de forma temporal.

El ambiente dentro del hospital se vuelve aún más complicado debido a los conflictos internos del equipo. La doctora Samira atraviesa uno de sus momentos más difíciles, una situación que resulta imposible de ignorar. A la par, Langdon también muestra señales de desgaste, dejando ver que está cerca de rendirse.

Como es habitual en la serie, los conflictos éticos y morales toman protagonismo. En esta ocasión, James Ogilvie, uno de los médicos más jóvenes, enfrenta una fuerte crisis personal tras presenciar la muerte de un paciente, lo que lo lleva a cuestionarse si realmente eligió el camino correcto en su carrera.

¿Cuándo se estrena el episodio 14 de The Pitt?

El capítulo número 14, titulado “8:00 PM”, se estrena el jueves 9 de abril de 2026 a las 20:00 horas en México.

Próximos estrenos en HBO Max:

HBO Max se prepara con nuevos lanzamientos que no te puedes perder en los próximos días:

Euphoria (temporada 3) llega el 12 de abril, con episodios que se estrenarán de forma semanal.

Hacks (temporada 5) se estrena el 10 de abril y marcará el esperado final de la serie.

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