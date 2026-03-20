Cancelan concierto de Los Ángeles Azules en CDMX: así puedes pedir tu reembolso

La ilusión de miles de seguidores de Los Ángeles Azules se vio interrumpida tras el anuncio oficial de la cancelación de su concierto en la Ciudad de México.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la empresa OCESA informó que el evento, programado para el próximo 6 de junio en la Plaza de Toros La México, no se llevará a cabo debido a “circunstancias de logística imprevistas”.

El mensaje enfatizó que la situación es completamente ajena tanto al artista como al promotor y al recinto, lo que dejó claro que se trató de un problema externo que obligó a tomar esta decisión.

Mensaje a los fans: comprensión ante la situación

En el mismo comunicado, la promotora expresó su agradecimiento hacia el público por su comprensión, reconociendo que asistir a este tipo de conciertos representa una experiencia importante para los fans.

Y es que la presentación de Los Ángeles Azules en la capital prometía ser uno de los eventos más destacados del año, reuniendo a miles de personas en uno de los recintos más emblemáticos del país.

los angeles azules

La cancelación no solo impacta a quienes ya tenían boletos, sino también a quienes esperaban vivir una noche llena de cumbia y nostalgia.

¿Cómo solicitar tu reembolso?

Tras el anuncio, una de las principales dudas entre los asistentes ha sido cómo recuperar su dinero. Aquí te explicamos el proceso según la forma en que adquiriste tus boletos:

Compras en línea

Si adquiriste tus entradas a través de internet, no será necesario realizar ningún trámite adicional. El reembolso se procesará automáticamente y el monto total será devuelto a la tarjeta con la que realizaste la compra.

Es importante tomar en cuenta que el tiempo en que se refleje el dinero dependerá de tu institución bancaria, por lo que podría tardar algunos días.

Compras en taquilla

Para quienes compraron sus boletos de forma física, el proceso será distinto. En este caso, deberán acudir al mismo punto de venta donde realizaron la compra para solicitar el reembolso.

El trámite estará disponible a partir del lunes 23 de marzo de 2026, por lo que se recomienda conservar los boletos en buen estado para facilitar el proceso.

¿Quiénes son Los Ángeles Azules?

Los Ángeles Azules es una de las agrupaciones más representativas de la música mexicana, originaria de Iztapalapa, Ciudad de México. Con una trayectoria de más de cuatro décadas, la banda ha logrado consolidarse como referente de la cumbia a nivel nacional e internacional.

Su estilo, que combina sonidos tradicionales con colaboraciones contemporáneas, les ha permitido conquistar a distintas generaciones. Temas como Cómo te voy a olvidar, El listón de tu pelo y Nunca es suficiente forman parte del repertorio que los ha llevado a llenar escenarios dentro y fuera de México.

Los Ángeles Azules

Un evento que prometía ser inolvidable

El concierto en la Plaza de Toros “La México” generó gran expectativa desde su anuncio, ya que representaba una oportunidad para ver a Los Ángeles Azules en un recinto icónico.

Aunque la cancelación ha dejado un sabor agridulce, los fans mantienen la esperanza de que próximamente se anuncie una nueva fecha o presentación en la capital.

Por ahora, lo más importante es que los asistentes puedan recuperar su dinero sin complicaciones, mientras la agrupación continúa con sus proyectos y futuras presentaciones.

Los Ángeles Azules

¿Habrá nueva fecha?

Hasta el momento, no se ha confirmado si el concierto será reprogramado. Sin embargo, dada la popularidad de la agrupación, no se descarta que en los próximos meses se anuncie una nueva oportunidad para disfrutar de su música en vivo.

Mientras tanto, la recomendación para los fans es mantenerse atentos a los canales oficiales tanto de la banda como de la promotora para cualquier actualización.

AAAT*