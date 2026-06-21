Byeon Woo Seok anuncia gira de fanmeetings: ¿vendrá a México?

Byeon Woo Seok, uno de los actores de k-dramas más populares del momento, anuncia gira de fanmeetings, lo que abre una duda que ya está en redes sociales: ¿vendrá a México?

El carismático actor, que se convirtió en el novio colectivo del planeta gracias a su icónico e inolvidable papel de Ryu Sun-jae en el fenómeno televisivo Lovely Runner, ha vuelto a encender las alarmas de la emoción internacional.

Tras consolidar aún más su estatus de superestrella global con su protagónico en la serie La corona perfecta, su agencia de representación, a través de un comunicado, anunció el “2026 Byeon Woo Seok Asia Fanmeeting Tour", una nueva gira de encuentros con fanáticos que promete ser una experiencia sumamente íntima y única.

En cuanto las primeras fechas y ciudades del tour salieron a la luz pública, las redes sociales en América Latina, y de manera muy especial en México, se inundaron de peticiones masivas sobre si existe una posibilidad real de que el actor pise tierras aztecas este año.

¿Byeon Woo Seok tendrá fan meeting en México? Weverse

Byeon Woo Seok anuncia gira de fanmeetings

Byeon Woo Seok anunció la primera fase de la gira de fanmeetings que tendrá lugar en Asia. Bajo el concepto de The Secret Library, el intérprete busca reencontrarse cara a cara con la masiva comunidad de seguidores que lo ha apoyado incondicionalmente a lo largo de su carrera.

Hasta el momento, la agencia del actor y las productoras locales aliadas han hecho oficial un calendario que contempla ocho paradas a lo largo del año:

Seúl, Corea del Sur

Bangkok, Tailandia

Yokohama, Japón

Singapur

Taipéi, Taiwán

Manila, Filipinas

Yakarta, Indonesia

Hong Kong

Cada una de estas paradas contará con actividades totalmente interactivas, sesiones donde el actor compartirá anécdotas de sus filmaciones recientes en programas como el El grandioso hostal del gran Jae-seok de Netflix, y dinámicas exclusivas diseñadas especialmente para los denominados TongTongs (el nombre oficial de su comunidad de fanáticos).

¿Byeon Woo Seok tendrá fan meeting en México? Disney Plus

A diferencia de su gira anterior realizada en 2024, llamada Summer Letter, esta nueva propuesta sumerge a los asistentes en una atmósfera inspirada en una biblioteca antigua.

Esta almacena los recuerdos que ha construido mirando a los ojos de sus fanáticos a lo largo del tiempo, invitándolos a "dar la vuelta a la página" juntos para escribir un nuevo capítulo.

The Secret Library agotó su primera fecha en Seúl, sorprendiendo a críticos de la industria; y es que el recinto elegido posee dimensiones inusuales para el evento individual de un actor, lo que deja en claro el demoledor poder de taquilla que ostenta el protagonista de La corona perfecta.

¿Byeon Woo Seok tendrá fan meeting en México? Instagram @byeonwooseok

¿Hay posibilidad de que Byeon Woo Seok venga a México?

Como era de esperarse, tras el anuncio de la gira de fanmeetings de Byeon Woo Seok, sus fanáticos en Latinoamérica comenzaron a pedir fechas para este lado del mundo.

En redes sociales, comenzaron las solicitudes a la agencia del actor de 34 años, pero también inundaron los primeros rumores de que se esperaba “la visita de una actor de k-dramas a México y otros países de América Latina con su fanmeeting”, coincidiendo en tiempos y fechas con el anuncio de Woo Seok.

Sin embargo, hasta el momento, todo son rumores y especulaciones no confirmadas por ningún medio, especialmente la agencia del actor.

Si nos basamos estrictamente en el cartel oficial publicado a inicios de junio, la gira lleva el nombre de Asia Fanmeeting Tour. Esto significa que, contractualmente y de forma inicial, solo está programado para el público en el continente oriental durante el segundo semestre de 2026.

El itinerario actual concluye formalmente en Hong Kong a finales de noviembre, lo que abre una ventana de oportunidad en la agenda del actor antes de que se concentre de lleno en las grabaciones de su próximo proyecto de drama, titulado provisionalmente Only I Level Up.

La clave para que esto suceda dependerá enteramente de dos factores vitales: la insistencia de las peticiones en redes sociales y las negociaciones de las promotoras locales en América Latina.

Las agencias de entretenimiento coreanas monitorean constantemente las métricas de plataformas como Spotify y las tendencias globales en X. Si la comunidad mexicana mantiene el nombre de Byeon Woo Seok en los listados de tendencias, el país se vuelve un objetivo altamente rentable para los inversionistas.