Britney Spears encabezaría concierto gratuito en Copacabana, según reporte

El nombre de Britney Spears comenzó a circular con fuerza en Brasil luego de que se reportara que la artista encabezaría el concierto Todo Mundo no Rio, un evento gratuito programado para mayo en la playa de Copacabana. De acuerdo con información publicada por la columnista Fábia Oliveira, el acuerdo ya estaría cerrado y el anuncio oficial se realizaría este martes 27 de enero.

Un rumor que toma fuerza en Brasil

La información fue difundida por la periodista brasileña a través del medio Metrópoles, donde se señala que Britney Spears sería la atracción principal del evento de este año. Según el reporte, las negociaciones habrían concluido de manera favorable, lo que colocaría a la cantante como la próxima figura internacional en presentarse en uno de los escenarios abiertos más emblemáticos del mundo.

El concierto Todo Mundo no Rio se ha consolidado como un escaparate de espectáculos masivos en Brasil. En ediciones anteriores, la playa de Copacabana ha sido sede de presentaciones que reunieron a millones de personas, convirtiéndose en un referente global para conciertos gratuitos de gran escala.

Britney hizo referencia al dolor emocional y al trauma que asegura haber vivido durante años. Grosby

El antecedente de Madonna y Lady Gaga

La expectativa en torno a la posible participación de Britney Spears se explica, en parte, por los antecedentes inmediatos del evento. En años recientes, Copacabana recibió a Madonna y Lady Gaga, quienes lograron cifras históricas de asistencia.

De acuerdo con datos oficiales difundidos tras ambos conciertos:

Madonna reunió más de 1.6 millones de asistentes

Lady Gaga superó los 2 millones de espectadores

Ambos espectáculos figuran entre los conciertos más concurridos en la historia de la música a nivel mundial, un contexto que eleva las expectativas sobre cualquier artista que encabece la siguiente edición.

Escenario en Playa Copa Cabana de Brasil, para concierto de Madonna

Quién está detrás de las negociaciones

Según la información publicada, las negociaciones para llevar a Britney Spears a Brasil habrían sido encabezadas por Fernando Alonso, representante de la agencia África, quien previamente estuvo involucrado en la gestión que permitió la presentación de Madonna en Copacabana en 2024.

El reporte indica que el Ayuntamiento de Río de Janeiro había explorado inicialmente otras opciones con artistas internacionales, sin lograr acuerdos debido a los costos de contratación. En ese escenario, el banco Itaú habría manifestado interés en financiar el espectáculo, siempre y cuando se tratara de un nombre de alto perfil internacional.

El acuerdo entre ambas partes habría facilitado el cierre de la negociación, aunque no se ha revelado el monto que recibiría Britney Spears por su participación en el evento.

Lady Gaga en Río de Janeiro. (AFP)

Las señales previas de la cantante

El rumor también se alimenta de declaraciones recientes hechas por la propia Britney Spears. A principios de este mes, la artista publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que expresó su deseo de volver a los escenarios, aunque con condiciones específicas.

“Nunca volveré a actuar en Estados Unidos por razones extremadamente sensibles, pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en el pelo, recogida en un moño, actuando con mi hijo… en el Reino Unido y Australia muy pronto”, escribió la cantante.

Aunque en ese momento no mencionó a Brasil, el mensaje fue suficiente para reactivar las especulaciones sobre un posible regreso a los escenarios internacionales, especialmente en formatos no tradicionales.

La situación revive las tensiones familiares que la artista ha expuesto desde el fin de su tutela legal en 2021. IG

El papel del gobierno local y la conversación pública

La conversación en torno al evento se intensificó cuando el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, utilizó sus redes sociales para consultar directamente a los ciudadanos sobre qué artista les gustaría ver en la edición de este año.

“¡Ha llegado el momento de empezar a debatir este tema! ¡Apuestas! ¡Dígannos a quién quieren!”, escribió, acompañando la publicación con imágenes de figuras como Adele, Britney Spears, Paul McCartney y Justin Bieber.

La dinámica generó una ola de comentarios y reforzó la percepción de que el nombre de Britney Spears estaba siendo considerado de manera activa por los organizadores.

El nuevo tour de Britney por Europa, incluye destinos como París, Oslo, Londres, Dublín y Berlín. Imagen tomada de Facebook: @britneyspears

El reto de igualar cifras históricas

En caso de confirmarse, el concierto de Britney Spears en Copacabana enfrentaría un desafío claro: igualar o superar los niveles de asistencia registrados por Madonna y Lady Gaga. La magnitud del evento, al ser gratuito y en un espacio abierto, lo coloca automáticamente bajo comparación con esas presentaciones previas.

Además de Spears, también circulan rumores sobre otros posibles artistas interesados en presentarse en Río de Janeiro en futuras ediciones del evento, entre ellos Beyoncé, Adele, Shakira, Justin Bieber, Rihanna, Paul McCartney, Bruno Mars, U2 y Coldplay.

Por ahora, todas las miradas están puestas en el anuncio oficial previsto para este martes, que confirmará si Britney Spears será la próxima gran figura en presentarse ante millones de personas en Copacabana.

