Bonnie Wright, actriz de 'Harry Potter', será mamá por segunda vez; así anunció su embarazo

Bonnie Wright vuelve a ser noticia, esta vez por un momento especial en su vida personal, ya que la actriz británica confirmó que está embarazada por segunda ocasión. La intérprete, conocida por su participación como Ginny Weasley en la saga Harry Potter, compartió la noticia con sus seguidores a través de redes sociales.

La revelación se dio el pasado 5 de abril mediante una publicación en Instagram, donde dejó ver un momento íntimo en compañía de su familia. La noticia fue bien recibida por sus fans, quienes rápidamente reaccionaron con mensajes de cariño y felicitaciones.

Bonnie Wright

Así fue el anuncio del embarazo de Bonnie Wright

Para dar a conocer la noticia, la actriz publicó dos fotografías en las que aparece junto a su hijo Elio Ocean, de apenas 2 años. En las imágenes se aprecia un ambiente tranquilo, con ambos sentados en un sofá.

En la primera imagen, madre e hijo observan hacia el exterior, mientras que en la segunda se puede ver a Wright mirando con ternura al pequeño, colocando su mano sobre su cabello. El niño, además, se encuentra de frente al vientre de su madre.

En el pie de foto, la actriz escribió: “Dos bebés en mi regazo nuestro segundo pequeño terrícola se unirá a nosotros este otoño”.

Reacciones y mensajes de felicitación

Tras la publicación, diversas personas cercanas a la actriz reaccionaron con entusiasmo. Entre ellas destacó Evanna Lynch, quien también formó parte del universo de Harry Potter, y dejó un mensaje en los comentarios: “¡Ahhh felicidades, Bonnie!”.

Antes de compartir la publicación principal, Wright ya había adelantado que tenía algo importante que comunicar. En sus historias de Instagram publicó una imagen acompañada del mensaje:

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“Acabo de compartir unas noticias muy especiales en el feed”.

Bonnie Wright y su historia con Andrew Lococo

La relación entre Bonnie Wright y Andrew Lococo comenzó en el año 2020. Tiempo después, la pareja decidió formalizar su relación y contrajo matrimonio en marzo de 2022.

Su primer hijo, Elio Ocean, nació en septiembre de 2023. En ese momento, la actriz también utilizó sus redes sociales para compartir la noticia, mostrando una imagen del recién nacido.

Instagram

En aquella ocasión, Wright expresó: “Todos estamos sanos y felices. Andrew y yo estamos tan enamorados de nuestro sol. Tan agradecidos con nuestro equipo de parto que nos sostuvo la mano durante todo el proceso y hizo que el camino fuera tan alegre y enriquecedor”.

Además de compartir anuncios importantes, la actriz también suele mostrar aspectos de su vida diaria como madre. A través de sus redes, ha publicado diversas actividades que realiza junto a su hijo.

Instagram

En enero, por ejemplo, compartió imágenes de su rutina al aire libre, incluyendo tiempo en el jardín, visitas a la biblioteca y momentos de juego en casa.

“Estos días los hemos pasado acercándonos más a la tierra, viendo a Elio y Andrew tamizar el compost y jugar en el jardín. Perdiéndonos en libros en la biblioteca, trabajando en nuevos proyectos de Hello Earthling. Construyendo trenes y rompecabezas con Elio”.

PJG