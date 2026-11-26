Ariana Grande volvió a hablar sobre la presión que enfrenta por su apariencia física, esta vez a raíz de los comentarios que recibió por uno de sus recientes videoclips, cuya historia aborda las exigencias que experimentan las mujeres en la industria del entretenimiento.

La intérprete estadounidense aprovechó su participación en el podcast Las Culturistas para recordar cómo reaccionó el público ante el proyecto, compartir detalles sobre su realización y explicar qué ocurrió cuando la conversación tomó un rumbo distinto al que esperaba.

Ariana Grande estrenará la película de su gira Eternal Sunshine Tour el próximo 12 de diciembre en Peacock. IG peacock

Ariana Grande responde a las críticas sobre su apariencia física

Durante su intervención en el podcast, Ariana Grande reconoció que le sorprendió la recepción de Petal, videoclip que estrenó en agosto y con el que buscaba representar algunas de las situaciones que enfrentan las mujeres cuando su trabajo queda relegado por su imagen.

La artista cuestionó que parte de las conversaciones posteriores al lanzamiento estuvieran relacionadas con su aspecto físico, precisamente cuando la producción pretendía mostrar las consecuencias de someter a una persona a constantes evaluaciones que poco tienen que ver con sus capacidades.

“Es como preguntarse: ¿Cuándo se tratará del arte? ¿Cuándo se tratará del trabajo? Eso era en gran medida de lo que trataba el video”, expresó Ariana Grande al recordar la manera en que recibió aquellos comentarios.

Pese a las opiniones que circularon tras el estreno, la intérprete aseguró que continúa satisfecha con el resultado. Incluso reconoció que, si tuviera la oportunidad de presentar nuevamente el videoclip, mantendría todas las decisiones creativas que tomó durante su realización.

Grande también comparó lo ocurrido con un episodio de Black Mirror, la serie que explora situaciones en las que las dinámicas sociales y la tecnología pueden generar consecuencias inesperadas para sus protagonistas.

La comparación surgió porque esperaba que la audiencia identificara la vulnerabilidad detrás de la propuesta. En cambio, algunas reacciones reprodujeron las mismas conductas que buscaba cuestionar mediante la historia de su personaje.

Ariana Grande cuestionó que los comentarios sobre su apariencia física recibieran más atención que el mensaje artístico de Petal. IG arianagrande

¿Cuál es el significado de Petal, el videoclip de Ariana Grande?

En el video musical de Petal, Ariana Grande interpreta a Pepper, una mujer que se presenta ante un grupo de jueces hombres para participar en una audición. La evaluación pronto se convierte en una situación que va más allá de demostrar su talento.

A lo largo de la secuencia, Pepper modifica su apariencia y comportamiento para conseguir la aprobación de quienes están frente a ella. Cada cambio responde a la necesidad de cumplir con expectativas ajenas, hasta que el personaje decide abandonar esa dinámica.

La construcción del personaje también estuvo acompañada de conversaciones entre Ariana Grande y las bailarinas que participaron en la producción. Durante los preparativos, varias de ellas compartieron experiencias personales relacionadas con los prejuicios que habían enfrentado a lo largo de sus carreras.

De acuerdo con la intérprete, algunas de esas experiencias incluían observaciones sobre su apariencia o características personales durante audiciones, pese a que esos aspectos no guardaban relación con las habilidades necesarias para desempeñar el trabajo al que aspiraban.

Grande destacó que esas conversaciones formaron parte de la experiencia de realizar Petal, una producción que considera entre sus favoritas. En esa misma categoría incluyó el videoclip de Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande explicó que Petal aborda la presión que enfrentan las mujeres para cumplir con las expectativas sobre su apariencia. IG arianagrande

Ariana Grande prepara dos estrenos sobre su Eternal Sunshine Tour

Mientras continúa la conversación sobre sus proyectos musicales, Ariana Grande prepara el lanzamiento de dos producciones audiovisuales que permitirán conocer distintas etapas de su gira, desde el trabajo previo a las presentaciones hasta el espectáculo que ofreció frente a sus seguidores.

El lanzamiento de estos materiales coincide con una etapa en la que la artista había manifestado su intención de reducir su exposición pública una vez que concluyera el Eternal Sunshine Tour, aunque todavía tiene compromisos relacionados con la promoción de su música.

El primero de los estrenos será The Eternal Sunshine Diaries, The Making of the Tour, un documental que llegará el 11 de diciembre de 2026 y mostrará parte del proceso de preparación de los conciertos.

La segunda producción estará dedicada al espectáculo en vivo. Bajo el título The Eternal Sunshine Tour, la película del concierto se estrenará el 12 de diciembre de 2026 y estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma Peacock.