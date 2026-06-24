"Aprendes a ser empático", el mensaje de la serie 'Una familia complicada', según Mayra Batalla 

Empatizar es la palabra en la que coinciden los tres protagonistas de la serie Una familia complicada, donde los miembros sufren todo tipo de problemas individuales que a su vez son producto de sus roles, sus ideales y sus ambiciones al interior de una familia opulenta de Veracruz.

Vernos entre nosotros es algo que muestra la serie”, dijo Mayra Batalla (Huesera, 2022) en entrevista. “Eso nos obliga a ser empáticos, a entender que, finalmente, llámese cual sea la formación familiar, al final todos los miembros de cualquier núcleo están haciendo lo mejor que pueden con lo mejor que tienen, aunque eso signifique dañarse unos a otros. Y eso se replica en la sociedad. Y cuando entiendes eso, que cada quien da lo que tiene, lo que puede, porque así fue su formación, su vida, su experiencia de vida, te vuelves más empático con los demás”, añadió.

En eso coincidió la primera actriz Adriana Barraza (Amores perros, 2000): el cine, y en este caso la televisión, son una oportunidad para reflexionar sobre problemas que pueden existir en cualquier núcleo, pero no desde la posición de juzgar, sino de entender el trasfondo, lo que lleva a cada individuo a tomar un camino u otro.

“Lo que vemos son realidades innegables. Están con nosotros. Y el hecho de que podamos tener a veces, no en todas las sociedades ni en todas las familias, la capacidad de conocerlas, pues a lo mejor, a diferencia de hace 30 años, nos puede llegar a hacer mejores seres humanos. Y si somos mejores seres humanos, aunque sea en un pedacito, pues podemos hacer mejores sociedades”, sostuvo Barraza.

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Todo en esta serie tiene un tono de comedia: Adriana siendo la matriarca con Alzheimer que a toda costa quiere sostener su estatus de familia influyente, Mayra una madre que escapa de sus propios problemas con una copa de alcohol, o Marcus que da vida a un ludópata (adicto al juego).

Pero donde todo era risas de pronto se convierte en misterio, en tensión, cualquiera de los miembros quiere sacar ventaja por mínima que sea, y todos, además, tienen sus propios monstruos con los cuales luchar.

“Es que todos tenemos bastante latente esta pulsión del salto al vacío, de desconectarte, de soltarte. Y (en su caso) creo que me parece muy acertado que lo retraten en un objeto porque se asocia al hombre que toma, se ve como algo normal, pero no en una mujer; además la convivencia social gira alrededor del alcohol. Y que cuando no lo hay, incluso se juzga como ‘ay, qué poco divertidos’ o ‘qué rara gente’”, detalló Mayra.

“Pero mi personaje, más allá de verla como una persona alcohólica, creo que es una persona con una depresión fuertísima. ¿Y qué es el alcohol? Es una desconexión. Y bueno, a lo largo de la serie vas entendiendo que todos tenemos esa pulsión. Todos”, aseguró la actriz.

Para mirar hacia adentro

Estos personajes, todos luchando contra sus demonios, hicieron, a los actores primero, darse cuenta de esas cosas que no habían reflexionado de sí mismos.

Me gustó que mi personaje fuera una mujer que está tomando constantemente, que está cocinando y tiene por ahí el traguito en una taza como cualquiera, porque parece muy puntual de lo que es la maternidad, porque uno necesita esos escapes. Yo soy madre, y más allá del amor, necesitamos esa desconexión. Llámese el teléfono, llámese tomarte una copita, llámese jugar”, vio Mayra gracias a esta historia.

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Para Marcus el descubrimiento fue igualmente revelador, pues entendió de qué va la adicción al juego, y lo problemática y silenciosa que es en la actualidad.

“Es un problema que afecta no sólo a la persona que tiene esa adicción, sino también a la familia; durante el proceso, casi al final de las filmaciones, me di cuenta de que tenía gente muy cercana a mí que sufre de esa adicción. Y hace poco me enteré de alguien muy cercano a mí que tiene ese problema. Y me di cuenta también de que hoy en día, desafortunadamente, existe un crecimiento exponencial respecto a la ludopatía, porque con las apuestas virtuales que hay hoy en día es muy fácil apostar. Entonces, se ha vuelto muy fácil caer en esas garras”, explicó.

Para Barraza, fue conocer el proceso de una enfermedad degenerativa como el Alzheimer, y cómo afecta a la familia y al entorno más cercano de quien lo padece.

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Me hizo darme cuenta de que lo más importante es tu entorno, es algo que va a ser muy duro para todos, pero que finalmente va a haber un acompañamiento amoroso. Creo que eso es muy importante para cualquier enfermedad o situación terrible. Me dio la posibilidad obviamente de estudiar, la necesidad de estudiar mi personaje, cómo iba el avance de la enfermedad y darme cuenta de que lo más importante es tu entorno”, subrayó la actriz.

Y así como les sucedió a ellos, esperan también que estas conversaciones lleguen a los hogares a través de ViX a partir de hoy que se lanzan los episodios.