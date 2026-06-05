Amy Adams se adentra en el terror de Cabo de miedo

En 1962 el cineasta J. Lee Thompson llevó a la pantalla grande Cabo de miedo, una adaptación del libro de John D. MacDonald, The Executioners. En 1991 Martin Scorsese hizo un remake de la cinta. Ambas películas fueron un éxito y tuvieron al frente del barco a un hombre.

Ahora, 35 años después, Nick Antosca hizo diferentes variaciones para la serie basada en las cintas y el libro, que estrena hoy en Apple TV, entre ellas que cuatro cineastas tomaran la dirección de algunos capítulos, además de incluir a Amy Adams, una de las protagonistas, como productora ejecutiva, dándole con esto al proyecto una perspectiva femenina.

“Creo que es muy importante tener voces femeninas en el equipo. Tuve mucha suerte de que Nick, nuestro showrunner, y los demás productores me permitieran aportar mis ideas sobre Anna mientras desarrollamos los guiones. Tuvimos muchas conversaciones interesantes y pasamos muchos fines de semana revisando los guiones, buscando la mejor manera de ayudar a Anna a ser no sólo un personaje reactivo, sino también a tener una historia profunda en relación con su familia y a crear un personaje mucho más tridimensional.

“Hicieron un trabajo excelente con ella. Nick ya había trabajado con personajes femeninos complejos y multidimensionales en el pasado. Fue maravilloso trabajar con ellos y con su disposición a colaborar, además también tuvimos directoras excelentes para los episodios”, compartió Adams en una charla con medios internacionales, entre ellos Excélsior.

La seis veces nominada al Oscar, quien en este proyecto da vida a Anna Bowden, ha interpretado personajes que guardan secretos, contradicciones y máscaras emocionales, pero en esta entrega de Cabo de miedo convirtió la intimidad en un arma, considera que la exposición emocional a veces puede ser más brutal que el peligro físico.

Sí, pienso que especialmente para un personaje como Anna, que ha construido una especie de muro de mentiras a su alrededor y se ha protegido al no afrontarlo, al seguir adelante e intentar expiar las decisiones del pasado y al intentar ser la mejor persona posible. Pero cuando alguien llega y te pone un espejo delante, y te recuerda quién eres realmente, lo que no has afrontado y con lo que no has lidiado, una verdad que no has vivido, puedes convertirte en tu peor pesadilla.

“Imagino que eso es lo que Max quiere: que se destruya a sí misma y ver cómo todos se vuelven contra ella al descubrir la verdad sobre como es, estoy segura. Sí, pero puede ser aterrador enfrentarse a partes de uno mismo que uno preferiría olvidar, mantener en el pasado”, agregó.

Pero en este viaje a Cabo de miedo Amy no fue sola. Estuvo acompañada principalmente por Patrick Wilson, quien da vida a Tom Bowden, el esposo de Anna, y por Javier Bardem, quien hizo un Max Cady tan aterrador como el de Robert Mitchum de 1962 o el de Robert De Niro de 1991.

Son dos artistas gigantes y actuaciones icónicas. Así que no quise acercarme a eso, es decir, sería ridículo siquiera atreverse a comparar la tuya con la de ellos. Así que lo que tienes que hacer, o lo que yo intenté hacer, fue hacer el personaje mío y para eso necesitaba un material nuevo lo suficientemente alejado de esos artistas", dijo Javier Bardem.

“En el caso de Max Cady, me permitió hacerlo cuando lo encontré en los guiones, me sentí aliviado. Sabía que me lo iban a pedir, que me iban a pedir que hiciera mi propia versión. Pero en ambas actuaciones, creo que hay una ironía. Hay un sentido del humor, y hay una falta de seriedad y un modo juguetón de asustar y manipular las mentes”, compartió Bardem.

Cady, el personaje del español, se ve impulsado por este profundo sentimiento de traición con respecto a su propio encarcelamiento, pero el papel de Amy Adams es liberar a personas condenadas injustamente, muchas de ellas latinas y negras, algo que continuamente se ve en las cárceles de EU.

“Es cierto que en los momentos en que entramos a la prisión y escuchamos a los reclusos hablar con sus familias, la mayoría lo hace en español. El sonido de fondo es español, y están los casos de dos hombres exonerados, condenados injustamente, al menos uno de ellos es latino.

“Y eso dice mucho sobre lo que está sucediendo hoy en el sistema de justicia de Estados Unidos, en las calles, con el ICE. Y es una realidad; está ocurriendo; no es una opinión; es un hecho y eso también se muestra en la serie. Plantea muchas preguntas sobre ese tema, que es el de las personas condenadas injustamente por crímenes que no cometieron y cómo ese trauma puede cambiar la vida de las personas para siempre”, agregó Bardem.

Javier Bardem en Cabo de miedo. Cortesía Apple TV

Por su parte Patrick disfrutó mucho la realización de su papel ya que le gusta la vida que llevan los abogados y los políticos por lo que la creación de Tom fue algo que basó más en los diálogos que en los tecnicismos legales.

“Mucho estaba en el guion. Siempre me han fascinado los abogados o los políticos de bandos opuestos, y me encanta ver cómo lograban que funcionaran las cosas o no. Así que eso fue una de las cosas que me atrajo de la serie y también el hecho de que el personaje de Amy fuera la abogada defensora y Tom el fiscal. Cómo funcionó eso cuando se conocieron, descubrirlo todo”, dijo Wilson.

Y si bien esta versión de Cabo de miedo es una nueva adaptación de lo que se hizo en el pasado, es la cinta de 1991 la que tiene una fuerte repercusión e influencia en el elenco actual, como lo expresaron Joe Anders y Lily Colias.

“Absolutamente, para mí, personalmente, y creo que también para Natalie. Quería honrar a las mujeres que estuvieron en su lugar antes que yo, así que para mí fue como una investigación para entender lo que hicieron. Específicamente Juliette Lewis, en la versión del 91.

Cabo de miedo Cortesía Apple TV

“Me obsesioné con su personaje, es tan perfecta. Y tiene esa ingenuidad tan natural, esa timidez y ese secretismo que realmente quería honrar. Era un papel difícil de igualar y sabía que no podía hacerlo como ella, así que tuve que tomar esos elementos, y ella me allanó el camino. A partir de ahí, me la pasé muy bien, simplemente estando sola con Natalie y explorando su personaje por mi cuenta”, dijo Lily, quien da vida a Natalie Bowden.

“Para mí la serie es muy diferente a las películas, es una especie de elaboración, y mi personaje no aparece en ninguna de ellas. Creo que, en mi caso, me aferré a la energía que desprenden esas películas. Esa especie de ambiente de pesadilla, sudoroso, a lo Cabo de miedo, que emana de ambas. Y creo que hay muchísima de esa energía en la serie”, agregó Joe.