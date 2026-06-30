¿Quién era La Chona? La mujer que inspiró uno de los mayores éxitos de la música mexicana

Basta con que suenen los primeros acordes de La Chona para que más de una persona comience a mover los pies o la cabeza. Este clásico de Los Tucanes de Tijuana se ha convertido en una de las canciones más populares de la música regional mexicana y, tres décadas después de su lanzamiento, continúa sonando en fiestas, reuniones e incluso en eventos deportivos alrededor del mundo.

Su ritmo pegajoso la ha convertido en un fenómeno que ha cruzado fronteras y generaciones. Sin embargo, pocas personas conocen la historia detrás de este éxito y, sobre todo, quién inspiró a la famosa La Chona.

¿Quién es La Chona de la canción de Los Tucanes de Tijuana?

"La Chona" fue escrita por Mario Quintero Lara, vocalista y fundador de Los Tucanes de Tijuana, en 1995. Lo más sorprendente es que la canción nació en apenas cinco minutos, sin imaginar que se convertiría en uno de los mayores éxitos de la agrupación.

La inspiración surgió gracias a Tomás Acevedo, conductor del programa La Hora de los Compadres en Ensenada, Baja California, quien pidió a Mario Quintero escribir una canción dedicada a su esposa.

A ella la llamaban cariñosamente "La Chona", ya que disfrutaba mucho bailar y era conocida por contagiar su alegría en cada fiesta. Ese apodo fue suficiente para dar vida a una canción que terminaría haciendo historia.

Con el paso de los años, el propio Mario Quintero ha reconocido que jamás imaginó el impacto que tendría el tema.

“Mucha gente investiga la letra, quiere saber qué dice La Chona para entender por qué es un tema que tiene éxito. La verdad que ni nosotros lo entendemos porque es una canción que escribimos en cinco minutos, sin pretender hacer una buena canción, pero el público no se equivoca, el público siempre tiene la razón y La Chona ahí está. Tiene magia, ritmo, sabor y una conexión muy orgánica con el mundo”, platico Mario Quintero en el evento de Oxxo Sessions.

¿Quién es La Chona del tema de Los Tucanes de Tijuana? Foto: Cuartoscuro.com / Moisés Pablo Nava

¿Cuándo se lanzó la chona?

La Chona fue lanzada el 19 de junio de 1995 como parte del álbum Me Robaste el Corazón. Desde entonces se convirtió en uno de los temas más representativos de Los Tucanes de Tijuana y en un referente de la música regional mexicana.

Aunque la canción no ha recibido importantes premios musicales, su mayor reconocimiento ha sido mantenerse vigente durante casi 30 años y seguir conquistando a nuevas generaciones.

Su popularidad ha llegado a distintos países gracias a las redes sociales, donde miles de personas la utilizan en videos virales, además de convertirse en un himno durante celebraciones, reuniones familiares, bodas, fiestas e incluso en la fiebre mundialista.

¿Quién es La Chona del tema de Los Tucanes de Tijuana? Foto: Cuartoscuro.com / Francisco Rodríguez

¿A qué personas se les dice "La Chona"?

En realidad, no existe una definición oficial sobre el significado de "La Chona". Sin embargo, de manera coloquial suele asociarse con aquellas personas alegres, que disfrutan bailar, contagian su energía y son el alma de cualquier fiesta.

Incluso, Mario Quintero ha señalado en distintas entrevistas que todos llevamos un poco de La Chona, sin importar si se trata de hombres o mujeres, pues cualquiera puede identificarse con esa actitud festiva que transmite la canción.

¿Quién es La Chona del tema de Los Tucanes de Tijuana? Foto: Cuartoscuro.com / Francisco Rodríguez

A casi tres décadas de su estreno, La Chona sigue demostrando que no hacen falta meses para crear un éxito. Bastaron cinco minutos para escribir una canción que hoy forma parte de la cultura popular mexicana y que continúa haciendo bailar a millones de personas dentro y fuera del país.