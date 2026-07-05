Maquillista acusa a Ninel Conde de no pagarle desde hace seis meses

Sergio Vilchis, maquillista profesional, acusó en redes sociales a Ninel Conde y a su asistente de no haberle pagado sus servicios cuando trabajó con ella en algunas funciones de El Tenorio Cómico.

El maquillista explicó que decidió hacer pública la situación después de intentar resolverla en privado sin obtener respuesta.

¿Por qué Sergio Vilchis acusa a Ninel Conde?

Sergio Vilchis relató que fue contactado por Miguel, asistente de Ninel Conde, para trabajar con la artista durante algunas fechas de El Tenorio Cómico.

Según su testimonio, al principio recibió una propuesta para integrarse al proyecto. Después de enviar su cotización, le explicaron que solo cubriría algunas funciones porque el presupuesto no alcanzaba para todas las fechas.

“Me dijeron que solo serían algunas fechas porque se salía de su presupuesto. Me correspondían como cinco fechas (...) Yo creía que el teatro iba a cubrirlo todo”, contó el maquillista.

Vilchis aseguró que aceptó el acuerdo y cumplió con los servicios pactados. Sin embargo, el problema comenzó al momento de recibir el pago.

El maquillista asegura que no le han pagado desde hace seis meses

En su video difundido en TikTok, Sergio Vilchis afirmó que han pasado seis meses desde que realizó el trabajo y que todavía no recibe el pago completo.

El maquillista sostuvo que intentó comunicarse con el asistente de Ninel Conde y también con la propia actriz, pero aseguró que ya no le responden.

“Después de medio año ya no hay respuestas de su parte. Les escribo, no me contestan. Ya intenté contactar a Ninel, tampoco. Llevan seis meses sin contactarme y sin pagarme”, dijo.

De acuerdo con su versión, durante el proceso recibió explicaciones sobre quién cubriría cada parte del pago, de hecho, el maquillista afirmó que, al reclamar por el monto, le dijeron que una parte la pagaría el teatro y otra Ninel Conde.

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Sergio Vilchis pide apoyo en redes sociales

Cansado de no recibir respuesta, Sergio Vilchis pidió apoyo a sus seguidores para etiquetar a Ninel Conde y a su asistente, con la esperanza de que el mensaje llegue a ellos y puedan resolver la situación.

El maquillista aseguró que no busca generar polémica sin motivo, sino cobrar por un trabajo que, según él, sí realizó.

“Es una falta de respeto al tiempo, a la experiencia, al dinero, a la persona. Yo cumplí con mi parte del trabajo y no se me ha remunerado”, expresó.

La denuncia comenzó a circular en TikTok y otras redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron al caso y pidieron que se escuchara la versión del maquillista.

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¿Ninel Conde ya respondió?

Hasta el momento, Ninel Conde no ha emitido una postura pública sobre las declaraciones de Sergio Vilchis. Tampoco se ha informado si su equipo legal, su asistente o algún representante de la cantante responderá al señalamiento.

Por esa razón, el caso se mantiene como una acusación pública realizada por el maquillista, sin una versión oficial de la artista.