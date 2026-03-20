Adiós a Xander: muere Nicholas Brendon, actor de "Buffy la cazavampiros", a los 54 años

El mundo de la televisión y toda una generación de fans está de luto. La muerte de Nicholas Brendon, ocurrida el viernes a los 54 años, marca el adiós a uno de los personajes más entrañables de finales de los 90 y principios de los 2000: Xander Harris, el inseparable amigo de Buffy.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en el que revelaron que el actor falleció mientras dormía, por causas naturales. En el mensaje, destacaron no solo su carrera en la actuación, sino también su reciente faceta como artista plástico, una pasión que lo acompañó en sus últimos años.

"Vivió con intensidad, imaginación y corazón", señalaron sus seres queridos, quienes también pidieron privacidad para atravesar el duelo.

El legado de Xander Harris, un personaje que cambió estereotipos

Durante las siete temporadas de Buffy la cazavampiros, Brendon construyó un personaje que rompió moldes. Xander no era el típico héroe: era torpe, sarcástico, vulnerable… y profundamente humano.

Su papel ayudó a redefinir la figura del “nerd” en la cultura popular, convirtiéndolo en alguien con carisma, humor y atractivo. Para muchos espectadores, Xander fue el espejo en el que podían verse reflejados.

El propio Brendon llegó a bromear en entrevistas sobre el impacto del personaje, asegurando que muchos fans le confesaban que gracias a Xander lograron ganar confianza en sí mismos durante su juventud.

Más allá de Buffy: cine, televisión y culto pop

Aunque su papel más recordado fue en Buffy, la carrera de Nicholas Brendon incluyó diversas apariciones en cine y televisión.

Participó en películas de género como Demon Island y Unholy, y formó parte del elenco de Psycho Beach Party, una cinta presentada en Sundance que con el tiempo se convirtió en una obra de culto.

En televisión, tuvo participaciones destacadas en series como Criminal Minds y la comedia Kitchen Confidential, donde compartió créditos con Bradley Cooper.

Una vida marcada por retos personales y de salud

La vida de Brendon también estuvo atravesada por dificultades. A partir de sus treinta años, enfrentó problemas relacionados con el abuso de sustancias y la salud mental, los cuales derivaron en episodios legales y mediáticos.

Sin embargo, en los últimos años, el actor parecía decidido a reconstruir su vida. Se encontraba bajo tratamiento médico y, según su entorno cercano, mantenía una actitud optimista sobre su futuro.

En 2023, reveló haber sufrido un infarto y vivir con una cardiopatía congénita, además de padecer el síndrome de la cola de caballo, una condición que lo llevó a someterse a múltiples cirugías de columna.

De aspirante a beisbolista a actor y activista

Nacido en Los Ángeles en 1971, Nicholas Brendon Schultz inicialmente soñaba con una carrera en el béisbol profesional. Sin embargo, encontró en la actuación una herramienta para enfrentar su tartamudez, condición que más adelante lo llevaría a convertirse en portavoz de la Fundación Estadounidense de la Tartamudez.

Su historia personal, marcada por la vulnerabilidad y la resiliencia, conectó con miles de seguidores que veían en él algo más que un actor: una figura auténtica.

El vínculo familiar y una despedida íntima

Entre los sobrevivientes de Brendon se encuentra su hermano gemelo, Kelly Donovan, con quien compartió no solo la vida, sino también la pantalla. Ambos aparecieron juntos en un memorable episodio de Buffy, donde interpretaron dos versiones del mismo personaje, en una curiosa metáfora de las dualidades humanas.

Hoy, mientras fans alrededor del mundo recuerdan sus escenas, frases y momentos más emotivos, queda claro que el legado de Nicholas Brendon va más allá de un papel.

Su vida, con luces y sombras, fue tan compleja como entrañable. Y aunque Xander Harris haya dicho adiós, su esencia seguirá viva en la memoria colectiva de toda una generación.

AAAT*