Accidente de Luis de Alba: quién es su esposa Abigail Alfaro que dijo la verdad de sus moretones

El nombre de Abigail Alfaro, esposa Luis de Alba, se puso en tendencia luego del accidente que tuvo el actor, quien apareció en un video con el rostro lleno de moretones y causó gran incertidumbre sobre su estado de salud.

Luego de que las imágenes de Luis de Alba se viralizaron, su esposa Abigail Alfaro salió a dar declaraciones para frenar los rumores sobre una posible condición grave del famoso.

¿Quién es Abigail Alfaro, esposa de Luis de Alba?

Accidente de Luis de Alba. Especial

Abigail Alfaro es una actriz mexicana que también ha trabajado como representante y manager de Luis de Alba. Aunque ha mantenido un perfil mucho más discreto que su esposo, ha sido una pieza importante en su vida personal y profesional durante varias décadas.

Además de su faceta artística, Abigail ha acompañado al comediante en distintas etapas de su carrera y ha sido la persona encargada de dar información sobre su estado de salud cuando han surgido situaciones delicadas.

Abigail Alfaro y Luis de Alba mantienen una relación de más de 30 años. La pareja contrajo matrimonio en 2018, después de haber construido una vida juntos durante varios años.

Abigail Alfaro y Luis de Alba tienen dos hijos: Luis Ángel de Alba y André Alejandro de Alba.

Durante su relación han enfrentado distintos momentos complicados, especialmente relacionados con la salud del actor, quien con el paso del tiempo ha tenido algunos problemas de movilidad y otras dificultades propias de su edad.

Aunque Luis de Alba es quien ha tenido mayor reconocimiento público por personajes como "El Pirrurris", Abigail Alfaro ha sido una presencia constante detrás de su carrera y una de las personas más cercanas al actor. En los últimos años, su papel como compañera y portavoz en momentos difíciles la ha colocado bajo la atención del público.

¿Cuál es su estado de salud de ‘El Pirrurris’?

Accidente de Luis de Alba. Especial

Abigail Alfaro salió públicamente a explicar lo ocurrido después de que Luis de Alba apareciera con fuertes moretones en el rostro, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Abigail explicó que el accidente ocurrió después de que el actor sufriera un desmayo que provocó su caída al suelo. Señaló que Luis fue llevado a revisión médica y que permanecía bajo observación para descartar complicaciones.

También aclaró que las lesiones visibles no fueron producto de una agresión ni de una situación distinta a la caída, sino consecuencia del golpe que sufrió durante el incidente.

Actualmente, Luis de Alba se encuentra estable y en recuperación. Aunque el golpe fue muy aparatoso, su esposa aseveró que no hay complicaciones de salud que puedan dejarle secuelas, y que el actor mantiene buen ánimo.

¿Qué dijo el actor?

El comediante de 81 años explicó que sufrió un desmayo repentino al levantarse de la cama, lo que ocasionó que cayera de frente contra el piso. El golpe le provocó fuertes moretones en el rostro, principalmente alrededor de los ojos y la frente, imágenes que generaron preocupación entre sus seguidores.

Tras el accidente fue llevado a un hospital, donde médicos le realizaron estudios. De acuerdo con lo que él mismo contó, fue revisado por especialistas como neurólogo y cardiólogo; además, se le hicieron análisis para descartar lesiones graves. Hasta ahora, no se ha informado de daños neurológicos ni secuelas importantes derivadas de la caída.

El propio Luis de Alba incluso tomó el accidente con humor y bromeó sobre su apariencia tras los hematomas, asegurando que ahora sería conocido como el “Mapache Atómico”, en referencia a los moretones alrededor de sus ojos.

Hasta ahora, la principal incógnita médica es qué provocó exactamente el desmayo, ya que los golpes parecen estar controlados y la prioridad de los médicos fue determinar la causa del episodio.