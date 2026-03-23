¿Zidane sería el próximo entrenador de Francia tras el Mundial 2026? Esto sabemos

Tras cinco años de espera desde su última etapa en el Real Madrid, Zinedine Zidane está listo para retomar su carrera como director técnico, y lo hará cumpliendo su mayor anhelo: convertirse en el seleccionador nacional de Francia, al menos así lo señalan diversos rumores que advierten todo sucederá una vez que concluya el Mundial 2026.

Fuentes cercanas a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) han confirmado a ESPN y Le Parisien que existe un acuerdo verbal entre "Zizou" y el organismo para que el exastro del balón tome el relevo de Didier Deschamps una vez que concluya la participación del equipo nacional en la próxima cita.

Zidane ya había dado a entender su deseo de ser parte del equipo y de tomar ese reto en declaraciones pasadas. “Sucederá pronto. Muy pronto. Me gustaría ser el entrenador del equipo de Francia algún día”.

A sus 53 años, Zidane ha mantenido una paciencia estratégica, rechazando múltiples ofertas de clubes de élite —incluyendo constantes rumores que lo vinculaban al Manchester United— con el único objetivo de heredar el puesto de su excompañero en la Copa del Mundo de 1998. El propio presidente de la FFF, Philippe Diallo, alimentó la expectativa en una entrevista reciente con Le Figaro al admitir que ya tiene definido al sucesor de Deschamps: "Sé quién es", declaró, añadiendo que el perfil elegido debe ser alguien que "pueda obtener el respaldo del público francés, ya que este equipo es de la gente".

Detalles finales y el regreso inminente

Aunque todo está casi listo, se entiende que las negociaciones finales van en los términos de definir el equipo de trabajo que tendrá Zidane una vez que tome los mandos del equipo nacional.

Trayectoria de Zinedine Zidane como director técnico

A pesar de su corta carrera en los banquillos en comparación con otros estrategas, la efectividad de Zidane ha sido histórica, aunque por ahora solo conoce la banca de un equipo.