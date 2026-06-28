Yassine Bono evita la etiqueta de favorito, pero jura que Marruecos dará "un partidazo"

Yassine Bono, guardameta de la Selección de Marruecos, se dijo fortalecido en su aventura mundialista por sentir tanto el cariño de la afición de su país como la mexicana, en Monterrey, Nuevo León.

“Para ser sincero, quisiera agradecer a todo el pueblo marroquí por todo el apoyo, gracias a la diáspora que vino para apoyarnos, ojalá podamos ofrecerles un partidazo mañana para que se sientan orgullosos de su país y de su selección”, expresó en la previa del juego contra Países Bajos, en los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026.

El meta del Al-Hilal FC también se refirió a la impresión que desea dejar en el último partido mundialista que celebrará la sede regiomontana, al tiempo que minimiza las tendencias de quién llega favorito a la eliminatoria.

“Gracias por el apoyo (a los aficionados), espero que lo puedan disfrutar, que tengan un lindo recuerdo de nosotros y que la gente lo disfrute… Me parece que estamos bien enfocados en lo que tenemos que hacer, no le prestamos atención a lo que dicen los medios. Preparado para afrontar el partido en los 90 minutos, en tiempos extras o penales. Tenemos grandes jugadores y con mucha experiencia”.

Yassine Bono y su DT Mohamed Ouahbi encabezaron la conferencia previa, en el Estadio Monterrey. Especial

El portero marroquí no titubeó en el protagonismo de los suyos, para hilar su histórica participación de Qatar 2022.

“Lo que nos importa es jugar un partido contra un rival excelente, somos un equipazo, con mucha pasión, todos estamos listos y a la altura. Es un partido de la Copa del Mundo, es un auténtico desafío para todos los jugadores. Ya lo sabemos, será de los momentos más importantes a lo largo de nuestra vida, es lo que puedo decir, y esperamos con grandes ansias poder vivir el momento”.

Por último, Bounou lanzó un mensaje de respaldo para uno de los referentes de Marruecos, Brahim Díaz.

“Se trata de un futbolista de alto nivel. Con la ayuda de Dios, Diaz estará a su máximo nivel para obtener resultados positivos”.

“Para ser sincero, quiero agradecer al pueblo marroquí por el apoyo y a quienes vinieron a apoyarnos. Daremos el máximo mañana para que estén orgullosos”.