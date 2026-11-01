Wolverhampton sorprende con emotivo homenaje a Raúl Jiménez por el Día de Muertos

Pese a que Raúl Jiménez se encuentra lesionado y no ha podido tener actividad con el Wolverhampton durante las últimas semanas, el club inglés demostró que el delantero mexicano sigue siendo una figura importante para la institución.

A través de sus redes sociales, los Wolves compartieron una fotografía del atacante mexicano con maquillaje inspirado en el Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México, que se celebra durante los primeros días de noviembre.

Con esta publicación, el equipo inglés se sumó a la festividad mexicana y aprovechó para recordar el vínculo que mantiene con el futbolista tricolor, quien se ha convertido en uno de los jugadores más representativos de la institución en los últimos años.

Quisiéramos unirnos a Raúl y a todo el pueblo de México para recordar a nuestros seres queridos", escribió el Wolverhampton en su publicación, acompañada de la imagen de Raúl Jiménez caracterizado con motivos alusivos a esta celebración.

¿Cuándo volverá Raúl Jiménez a jugar con el Wolverhampton?

El delantero mexicano atraviesa un proceso de recuperación después de someterse a una operación del ligamento colateral medial, lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas durante las últimas semanas.

De acuerdo con la información compartida previamente por el Wolverhampton, se espera que Raúl Jiménez pueda regresar a la actividad futbolística a inicios de 2027.

Mientras continúa con su rehabilitación, el atacante mexicano recibió una muestra de respaldo por parte de los Wolves, que aprovecharon el Día de Muertos para reconocer su conexión con México y demostrarle que sigue presente en el cariño de la afición y de la institución inglesa.