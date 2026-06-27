Djokovic avisa antes de Wimbledon: Llega "mejor preparado" y revela su gran ventaja en la hierba

Novak Djokovic aseguró este sábado que llega al torneo de Wimbledon, que comienza formalmente este lunes, "mejor preparado" en comparación con su rendimiento en Roland Garros. El tenista serbio, quien actualmente tiene 39 años, persigue desde la temporada 2023 un histórico vigesimoquinto título de Grand Slam para consolidar su legado como el máximo ganador de la historia del tenis varonil.

El balance físico tras el fiasco de París

La participación del balcánico en la capital francesa estuvo marcada por la alta exigencia física y una sorpresiva eliminación en la tercera ronda ante el juvenil brasileño Joao Fonseca, actual número 27 del mundo a sus 19 años de edad.

Roland Garros fue muy exigente físicamente. Jugué tres partidos y todos duraron alrededor de cuatro horas, salvo el primero que gané en menos de tres", explicó el siete veces campeón de Wimbledon. "Estoy orgulloso de mi esfuerzo. Perdí contra un rival de menos de veinte años y luché hasta el final".

Actualmente ocupa el octavo puesto del ranking ATP, una posición poco habitual debido a la inactividad provocada por una lesión en el hombro derecho. Dicha dolencia lo mantuvo fuera del circuito profesional entre el Masters 1000 de Indian Wells (en el que cayó en octavos de final) a principios de marzo, y el Masters 1000 de Roma (eliminado en segunda ronda) a comienzos de mayo.

Estrategia y el beneficio del césped

De cara al tercer grande del año, Novak Djokovic detalló que su planificación se enfocó por completo en la temporada de hierba:

En cualquier caso, el objetivo era llegar en mi mejor nivel a Wimbledon".

El tenista reconoció que la falta de ritmo oficial le cobró factura previamente: "Sabía que tras haber jugado muy pocos partidos oficiales antes de Roland Garros, sería bastante difícil llegar lejos en París. Y así fue".

Sin embargo, el tropiezo en Francia le abrió una ventana de oportunidad de cara a la defensa de sus puntos en el All England Club, donde fue semifinalista la edición anterior. "Esa temprana eliminación me dio un poco más de tiempo para preparar Wimbledon", valoró de forma optimista.

El serbio destacó que las condiciones de la superficie juegan a su favor para administrar el físico a sus 39 años: "En comparación con el polvo de ladrillo, jugar sobre hierba exige menos esfuerzo físico, y eso me beneficia".

Djokovic iniciará su camino al título este lunes cuando debute frente al tenista chino Wu Yibing, número 99 del escalafón mundial, en lo que apenas será su quinto torneo disputado en la presente temporada.