Los vuelos de Infantino durante la fase de grupos equivalen a las emisiones de 78 personas

Durante la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistió a 24 partidos disputados en México, Estados Unidos y Canadá utilizando un jet privado. De acuerdo con un reporte de BBC Sport, esos desplazamientos habrían generado un impacto climático equivalente a las emisiones promedio de 78 personas durante un año.

Según la investigación del medio británico, Infantino llegó a asistir a partidos en dos sedes distintas el mismo día. BBC verificó sus desplazamientos mediante datos de seguimiento aéreo, los cuales coincidieron con fotografías y registros de su presencia en los palcos de los estadios durante los encuentros del torneo.

El reporte señala que, entre el partido inaugural del 11 de junio y el cierre de la fase de grupos el 27 de junio, el dirigente recorrió al menos 50 mil 122 kilómetros y acumuló más de 66 horas de vuelo.

Entre los trayectos analizados se encuentra un vuelo de Miami a Vancouver, con una distancia aproximada de 4 mil 507 kilómetros. También se incluyen recorridos mucho más cortos, como el realizado el 22 de junio entre Filadelfia y Nueva Jersey, de aproximadamente 148 kilómetros.

Infantino en la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México. REUTERS

Las emisiones estimadas de los vuelos de Infantino

BBC Sport estima que los vuelos realizados por Infantino durante ese periodo generaron alrededor de 516 toneladas de dióxido de carbono equivalente, una medición que contempla tanto el dióxido de carbono como otros gases de efecto invernadero.

El medio compara esa cifra con la producción media anual de gases de efecto invernadero por persona, estimada en 6.65 toneladas. Bajo ese cálculo, las emisiones derivadas de los desplazamientos del presidente de la FIFA equivaldrían a las que generan 78 personas en un año.

BBC aclara que las cifras son una estimación, ya que no tuvo acceso a la información completa sobre todos los vuelos utilizados por Infantino durante el torneo.

Además, el medio informó que solicitó a la FIFA detalles sobre el número de personas que viajaron junto al presidente, si algunos de esos trayectos se realizaron en vuelos comerciales y cuáles son los mecanismos utilizados por el organismo para compensar las emisiones generadas. Hasta el momento de la publicación del reporte, la organización no había respondido a esas preguntas.

Infantino en el partido Colombia vs. Portugal en el cierre de la fase de grupos. Reuters

El compromiso ambiental de la FIFA

El reporte también recuerda que la FIFA mantiene compromisos públicos en materia ambiental.

De acuerdo con esos objetivos, el organismo busca reducir en un 50 % sus emisiones para 2030 y alcanzar las cero emisiones netas en 2040.

Sin embargo, BBC cita una estimación de Scientists for Global Responsibility, organización que proyecta que la Copa del Mundo 2026 generará alrededor de nueve millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, considerando el impacto total asociado a la organización y desarrollo del torneo.