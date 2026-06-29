VIDEO: Verstappen se burla de la FIA y de Russell por radio tras la polémica en Austria

El Gran Premio de Austria fue escenario de la segunda victoria de George Russell en la temporada 2026 de la Fórmula 1, pero rodeado de una controversia por la sesión de calificación y una bandera amarilla que fue perdonada por los comisarios, algo que Max Verstappen no olvidó y aprovechó para lanzar una broma en la carrera en Spielberg.

El cuatro veces campeón del mundo aprovechó una situación de carrera el domingo para lanzar una indirecta por radio a su rival de Mercedes, George Russell, en referencia a la polémica sesión de calificación del sábado.

Durante la Q3, Verstappen sufrió un fuerte accidente en la curva 9 tras un fallo en su alerón trasero. Russell, quien venía justo detrás, se benefició de que inicialmente solo se mostró una bandera amarilla simple, lo que le permitió levantar ligeramente el acelerador y, aun así, tomar la pole position, esto mientras sus rivales, como Andrea Kimi Antonelli, si redujeron la velocidad considerablemente perdiendo tiempo.

La FIA investigó la telemetría y validó el tiempo del británico, una decisión que sorprendió al garaje de las bebidas energéticas y al resto de la parrilla de la F1 considerando que se dejaba un mal antecedente.

El domingo, la oportunidad de revancha humorística llegó cuando el Williams de Carlos Sainz se quedó varado en la recta principal, provocando banderas amarillas y un Auto de Seguridad Virtual. Gianpiero Lambiase, ingeniero de Verstappen, le advirtió de inmediato por la radio: “Amarilla en la curva 10, dobles amarillas cruzando la línea de salida y meta. Amarilla aquí y dobles amarillas”.

Sin dudarlo, Verstappen respondió con ironía haciendo alusión a lo sucedido con Mercedes el día anterior:

“Eso significa a fondo (flat-out), ¿verdad? ¿Pasando el auto?”.

Casi de inmediato, el neerlandés matizó entre risas para evitar cualquier sanción de los comisarios: “Estoy bromeando”, dijo Verstappen quien ascendió al podio el domingo en la carrera logrando la segunda plaza, su mejor resultado hasta ahora, a solo 1.6 segundos de diferencia.