Djokovic liquida a Tsitsipas sin problema alguno y avanza en Wimbledon

Novak Djokovic no contó con inconveniente alguno para derrotar a Stefanos Tsitsipas y conseguir su boleto a la Tercera Ronda de Wimbledon 2026; al tenista serbio le bastó 1 hora y 38 minutos para sumar su victoria 12 al hilo ante el griego.

Tras imponerse en la Primera Ronda al chino Wu Yibing, que le arrebató el segundo set a Nole, Djokovic arrancó imponiendo condiciones ante un Tsitsipas que en su debut se deshizo del francés Hugo Gaston en solamente tres sets.

Novak Djokovic se impone ante Stefanos Tsitsipas en la Segunda Ronda de Wimbledon 2026. Reuters

Quebrando el servicio del tenista griego envuelto en diversas polémicas fuera de la cancha, Djokovic se hizo de la primera manga con un contundente 6-3 y, a pesar de la reacción por parte de Tsitsipas durante el segundo set, Nole volvió a mostrar la razón por la cual es el número 7 del actual ranking de la ATP, imponiéndose 6-4 y evitando un peligroso tie break.

La historia no tuvo mayor trascendencia en la hierba de la tierra sagrada de la Cancha Central, por lo que en solamente 1 hora y 38 minutos, Novak Djokovic consiguió su victoria 12 al hilo frente a Tsitsipas al imponerse por parciales de 6-3, 6-4 y 6-2.

¿Quién es el siguiente rival de Djokovic en Wimbledon 2026?

Por vigésima ocasión en la historia de Wimbledon, Novak Djokovic es parte de la Tercera Ronda del torneo, mismo en el que enfrentará al francés Arthur Rinderknech.

Estos son los resultados en Wimbledon 2026 del próximo rival del tenista serbio de 39 años, quienes se enfrentarán el viernes 3 de julio:

Primera Ronda / Oliver Tarvet - 7-6(4), 7-6(4), 4-6 y 7-5.

Segunda Ronda / Martin Damm Jr. - 6-4, 7-6(1) y 6-3.

BFG