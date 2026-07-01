VIDEO: Lomito tiene emotiva reacción tras la victoria de Paraguay en el Mundial

La Selección Paraguaya protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final.

Tras un intenso partido que terminó 1-1 en los 120 minutos, la Albirroja se impuso 4-3 en la tanda de penales, dejando fuera a una de las potencias del futbol mundial. Esta victoria histórica marcó el paso de Paraguay a los octavos de final.

Paraguay selló su clasificación a dieciseisavos eliminando a Alemania. Reuters

Con garra, disciplina y una actuación heroica bajo la dirección de Gustavo Alfaro, los guaraníes demostraron que en el futbol todo es posible. La clasificación genera un orgullo nacional sin precedentes y posiciona a Paraguay como una de las sensaciones del Mundial.

El video viral del perrito que conquistó las redes

Un conmovedor video se está haciendo viral en las redes sociales, capturando el festejo más tierno de la victoria paraguaya.

En las imágenes, un aficionado de Paraguay celebra la clasificación junto a su fiel perrito, quien también parece vivir la emoción del momento con saltos y alegría desbordante.

El clip muestra al dueño y su mascota compartiendo la euforia tras el triunfo ante Alemania.

Este momento espontáneo y lleno de ternura ha conmovido a miles de usuarios, simbolizando la pasión que une a familias, amigos y hasta mascotas en torno al futbol.

Francia vs Paraguay en Octavos de Final

En la siguiente instancia, Paraguay enfrentará a la Selección de Francia. El partido se disputará el 4 de julio en Filadelfia, prometiendo un desafío de alto calibre para la Albirroja.

Orlando Gil, llorando tras darle el triunfo a Paraguay ante Alemania Reuters

Francia, como favorita, llega con su habitual jerarquía y figuras de élite, mientras que Paraguay, el objetivo será mantener la mística de esta Copa del Mundo y seguir soñando en grande.