VIDEO: Cafú y Roberto Carlos exhiben a Gianni Infantino en un divertido “torito” en el Mundial 2026

En medio del ambiente festivo que rodea al Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, protagonizó un momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales al participar en un tradicional “torito” junto a varias leyendas del futbol brasileño.

Durante una actividad relacionada con la Copa del Mundo 2026, Infantino se animó a entrar al centro del círculo para intentar recuperar el balón frente a exfiguras de la talla de Ronaldo Nazário y Roberto Carlos, quienes demostraron que la calidad no se pierde con el paso de los años.

Con toques precisos, movilidad y la técnica que los convirtió en referentes mundiales, las leyendas de Brasil mantuvieron la posesión del esférico mientras el dirigente de la FIFA perseguía el balón sin éxito, desatando las risas de los asistentes y generando miles de reacciones en redes sociales.

La escena estuvo marcada por un ambiente de camaradería y buen humor. Lejos de la formalidad que suele acompañar a los altos mandos del futbol internacional, Gianni Infantino mostró su lado más relajado al compartir cancha con algunos de los futbolistas más emblemáticos en la historia de Brasil.

El divertido episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada y reflejó el espíritu de celebración que acompaña al Mundial 2026. Además, dejó una imagen poco habitual del presidente de la FIFA, conviviendo de cerca con figuras que marcaron época y que siguen despertando la admiración de millones de aficionados alrededor del mundo.