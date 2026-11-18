La confianza de Aleco Irarragorri en el desempeño de su equipo es tal, que ya está organizando, públicamente, el espectáculo del medio tiempo de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026.

En su cuenta de X, se encuentra un video donde aparece el Presidente del Santos invitando al grupo Bull Dogs a que toquen en el próximo juego de Cuartos de Final en el Territorio Santos Laguna.

Soy Aleco Irarragorri, los vi tocar en Acapulco, muy bien, buen toque. Ya le dije a Eva que están invitados a abrir el show de medio tiempo de Cuartos de Final en el Estadio con sus grandes canciones y su talento, les mando un fuerte abrazo y felicidades”, comentó el directivo.

Para confirmar la clasificación del equipo lagunero a los Cuartos de Final, requiere derrotar o empatar con el León, porque en caso de perder y que Pachuca le gane en casa a Toluca, los Tuzos los empatarían con 25 puntos y la diferencia de goles podría eliminarlos. Los Tuzos tienen actualmente 9 goles a favor, Santos más tres.

Otro de los equipos que aún pelea por un boleto a la Liguilla pero que no depende de su propio resultado es Tijuana, que también suma 22 puntos como Pachuca, pero tiene una menor diferencia de goles, más tres.