España, en el corazón de México: La RFEF inaugura histórica exposición mundialista cerca del Zócalo

A pocos pasos del Zócalo se ha conformado la condición de amistad. Mientras la cuenta regresiva para el Mundial 2026 entra en su recta final, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) acerca su legado al corazón de los aficionados mexicanos.

Este miércoles, bajo una atmósfera de hermandad y expectación, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, inauguró la exposición "Un país, una selección, los triunfos de España" en el Centro Cultural de España en México. Este despliegue convive en perfecta sintonía con la muestra "Cuando España jugó en México. 90 años de futbol", una crónica visual que repasa los lazos históricos, culturales y deportivos que unen a ambos países.

Durante la inauguración se resaltó la relación de España y México. X: @rfef

Durante el recorrido inaugural, acompañado por figuras como Juan Vicente Pérez, embajador de España), Louzán destacó la naturaleza casi mística de esta unión. "El corazón del futbol mundial late hoy en la Ciudad de México", afirmó el directivo. "Somos hermanos. Nuestro vínculo es tan profundo que estar aquí es como estar en casa", añadió, describiendo la exposición como el "puente imaginario" que impulsará a la selección española hacia el sueño de conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

La muestra es un viaje en el tiempo diseñado para los apasionados del balompié. Los visitantes encontrarán los laureles recientes y los cimientos de una relación forjada en momentos complejos como la Guerra Civil española y el exilio, cuando el futbol sirvió como refugio y punto de encuentro en tierras mexicanas.

El recorrido ofrece joyas que emocionarán a cualquier seguidor. De Emilio Butragueño, por ejemplo, se exhibe una camiseta original de México 86. Hay dos salas dedicadas exclusivamente al auge del fútbol femenino, celebrando el título del Campeonato del Mundo de 2023 y la Nations League de 2025.

Una exhibición histórica en un recinto histórico. X: @rfef

Asimismo, los aficionados pueden revivir la gloria masculina mediante un repaso fotográfico de hitos inolvidables: el Mundial de 2010, la Nations League de 2023 y la Eurocopa de 2024. Esta muestra opera como un testimonio de cómo el futbol español y el futbol mexicano han entrelazado sus historias con dos aficiones que hablan el mismo idioma.