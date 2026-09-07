De desahuciado por un récord millonario a titular: El inesperado renacer de Tua Tagovailoa en la NFL

La carrera de Tua Tagovailoa en la NFL ha tomado un giro radical que promete convertirse en una gran historia de redención en la actual temporada 2026. Después de meses de intensos debates en los campamentos de entrenamiento, evaluando su rendimiento y condición física, los Atlanta Falcons anunciaron su decisión de que será su nuevo quarterback titular.

El talentoso pasador de 28 años abrirá el juego de la Semana 1 frente a los Pittsburgh Steelers. Con esta designación de la gerencia de la franquicia de Georgia, el oriundo de Hawái asume la máxima responsabilidad de guiar el ataque ofensivo de la franquicia desde el primer minuto.

Tagovailoa superó una férrea competencia directa en las prácticas veraniegas a la joven promesa Michael Penix Jr. Esta victoria interna le otorga una oportunidad única para revitalizar de manera definitiva su trayectoria profesional.

¿Cuánto ganará Tagovailoa este año con Atlanta Falcons?

El sinuoso camino de Tua hacia el estado de Georgia estuvo repleto de escepticismo. En marzo pasado, los Miami Dolphins optaron por cortarlo, absorbiendo un costo financiero sin precedentes en la historia de la liga para garantizar su salida inmediata del plantel antes de iniciar el nuevo año fiscal de la competición.

La gerencia del equipo de Florida asumió la dolorosa y récord cifra de 99.2 millones de dólares en dinero muerto dentro de su tope salarial. Las preocupantes conmociones cerebrales sufridas previamente por el egresado de la Universidad de Alabama, sumadas a sus 15 intercepciones de la campaña anterior, generaron múltiples interrogantes sobre su durabilidad física y longevidad a largo plazo.

Pese al panorama adverso, Falcons identificó una oportunidad dorada de bajo riesgo financiero pero enorme potencial deportivo. Decidieron ofrecerle un modesto contrato pactado por un año y 1.3 millones de dólares, confiando plenamente en sus cualidades analíticas sobre el terreno de juego y su precisión en pases cortos y medianos.

Atlanta sumará con él su sexto mariscal titular diferente en un duelo inaugural de manera consecutiva. Esta inestabilidad crónica en la posición más vital del juego ha afectado seriamente sus aspiraciones de postemporada en el pasado.

Las 4,624 yardas en 2023 y el 72.9% de pases completos en 2024

El talento del pasador zurdo está fuera de discusión cuando se revisa su expediente estadístico. En la temporada 2023, comandó a toda la NFL al registrar la impresionante cifra de 4,624 yardas aéreas. Posteriormente, en 2024, registró el porcentaje de precisión más elevado del torneo con un destacado 72.9% en envíos completados.

En la reciente pretemporada dejó claras muestras de su vigencia. Durante el choque de preparación contra sus antiguos compañeros de los Dolphins, ejecutó una actuación implacable al completar 7 de 8 pases para 95 yardas y una anotación, confirmando la potencia y efectividad de su brazo.