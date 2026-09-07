Confirman la lesión de Neymar: Santos no espera la vuelta de su astro para la Copa Sudamericana

El Santos de Brasil encendió las alarmas después de confirmar la gravedad de la lesión de su máxima figura, Neymar Jr., durante el partido frente al Palmeiras, en su eliminación de la Copa de Brasil. La baja del astro brasileño representa un impacto profundo para las aspiraciones del club en los múltiples torneos que disputa este año.

El atacante del Peixe, quien abandonó el terreno de juego al mediotiempo con evidentes gestos de dolor, se enfrenta a un nuevo parón forzado en su carrera. Este contratiempo frenará su ritmo competitivo justo en el momento más crucial de la temporada sudamericana, obligando al cuerpo técnico a reestructurar su esquema táctico.

El parte médico detallado que emitió el departamento médico del equipo explicó de forma minuciosa que Neymar padece una lesión de tipo 2A en el bíceps femoral derecho, una dolencia de cuidado que afecta directamente a la zona de los isquiotibiales. Aunque el periodo estándar de recuperación física para este tipo de rupturas musculares oscila entre las dos y las tres semanas, la directiva y el cuerpo técnico liderado por Cuca han tomado una postura de absoluta cautela.

¿Hasta cuándo volverá Neymar con Santos?

Con el firme objetivo de garantizar que el hábil extremo regrese al cien por ciento de sus capacidades y evitar una recaída a largo plazo, el club proyecta su retorno oficial para las canchas después de la doble fecha FIFA programada entre los meses de septiembre y octubre.

Esta rigurosa planificación médica confirma el peor de los escenarios para el Santos en el plano internacional: Neymar se perderá de forma definitiva la serie completa de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto paulista tendrá que jugarse el pase a las ansiadas semifinales contra el Atlético Mineiro sin su principal referente ofensivo en los duelos de ida y vuelta pactados originalmente para los días 9 y 16 de septiembre.

A pesar del duro golpe anímico que esto significa para la plantilla, el director técnico Cuca ha querido transmitir un mensaje de total tranquilidad y resiliencia a los aficionados del club. El experimentado estratega recordó que el plantel demostró madurez y un excelente nivel futbolístico colectivo en el pasado, específicamente cuando el atacante estuvo ausente debido a sus compromisos internacionales en la Copa del Mundo.

"Tendremos que arregárnoslas sin él en la cancha", sentenció con seguridad el timonel en conferencia de prensa, enfocándose en motivar a un vestuario que viene con el ánimo en alto tras lograr una valiosa victoria por 3-2 ante el Internacional de Porto Alegre en el Brasileirao, un resultado positivo que les permitió escalar posiciones clave de cara a la recta final del campeonato local.