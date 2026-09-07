Lorena Ochoa juega por primera vez el Teeth of the Dog Golf Course 

Lorena Ochoa tuvo una jornada especial en República Dominicana al visitar Casa de Campo Resort & Villas, donde por primera vez pudo recorrer Teeth of the Dog, el emblemático trazado creado por el legendario arquitecto Pete Dye y considerado uno de los campos más destacados del mundo.

La mexicana, exnúmero uno del ranking mundial y ganadora de dos Majors, fue la protagonista de una clínica de golf dirigida a invitados especiales. En la actividad estuvieron presentes David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana; Leo Matos, vicepresidente ejecutivo de Central Romana Corporation; y Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort & Villas.

El encuentro sirvió también para reconocer la extraordinaria trayectoria de Ochoa, quien conquistó 27 títulos en la LPGA, permaneció 158 semanas consecutivas en el primer lugar del ranking mundial y forma parte del Salón de la Fama del Golf Mundial.

Durante la clínica, la exgolfista compartió algunos de los conocimientos que adquirió durante su carrera, ofreció consejos técnicos y convivió con jóvenes jugadores. Entre los asistentes estuvieron niños de la academia de golf de Casa de Campo y representantes juveniles de la Federación Dominicana de Golf, quienes pudieron escuchar de primera mano las experiencias de una de las máximas figuras del golf latinoamericano.

Estoy muy feliz de estar en Casa de Campo y de haber podido jugar por primera vez Teeth of the Dog. Es un campo espectacular, con una historia enorme y con hoyos frente al mar que realmente impresionan”, comentó Ochoa, quien también destacó la importancia de convivir con las nuevas generaciones.

Para Casa de Campo, la presencia de la mexicana representó una oportunidad para poner en valor la reciente restauración de Teeth of the Dog. “Es un verdadero honor recibir a una leyenda de la talla de Lorena Ochoa”, señaló Andrés Pichardo Rosenberg, al destacar que su visita también contribuye a inspirar a los jóvenes golfistas dominicanos.

Lorena Ochoa imparte clínica con los más pequeños. Casa de Campo Resort & Villas

Teeth of the Dog es considerado uno de los grandes legados de Pete Dye en el Caribe. Su principal atractivo son los siete hoyos ubicados frente al mar, conocidos como los “Heaven 7”, que le han dado reconocimiento internacional.

El complejo, ubicado en La Romana, complementa su oferta con otros dos diseños de Dye: Dye Fore y The Links, además de un Golf Learning Center equipado con tecnología especializada.

La propuesta de Casa de Campo va más allá del golf, con villas privadas, hotel, marina, Minitas Beach, Altos de Chavón, spa, gastronomía y diversas actividades. La visita de Ochoa refuerza así la imagen del resort como uno de los principales destinos del turismo de golf en el Caribe.