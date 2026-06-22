Trevor Bauer regresa a Diablos Rojos para la segunda mitad de la temporada 2026 de la LMB

La directiva de los Diablos Rojos del México sacudió la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al confirmar el regreso del lanzador estadounidense Trevor Bauer para la segunda mitad de la temporada 2026.

Con este movimiento, los pingos no solo suman un brazo de calibre de Grandes Ligas, sino que lanzan una seria advertencia al resto del circuito veraniego en su búsqueda por un nuevo campeonato.

El regreso del héroe de la Serie del Rey

Bauer no es ningún desconocido para la exigente afición escarlata. En 2024, el derecho se convirtió en el auténtico ídolo del Estadio Alfredo Harp Helú. Su dominio absoluto desde el montículo fue la pieza angular para que el México rompiera la sequía y conquistara la histórica Serie del Rey.

Su primera etapa dejó una huella imborrable tanto en lo deportivo como en lo mediático, consolidando una de las campañas más exitosas en la historia reciente de la organización capitalina.

El camino de vuelta a la CDMX

Tras su brillante paso por territorio azteca, el exganador del trofeo Cy Young tomó rumbo al béisbol asiático:

2025: Militó con los Yokohama DeNA BayStars de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB).

2026 (Inicio): Tras quedar en libertad en Japón, tuvo un breve paso por la Atlantic League (liga independiente) con los Long Island Ducks.

Esta última escala abrió la ventana perfecta para que la directiva de los Diablos Rojos, que nunca le quitó el ojo de encima, reactivara las negociaciones. El impacto comercial y el liderazgo de Bauer dentro del vestidor fueron factores clave para concretar su retorno.

Rotación de miedo de cara a los Playoffs de la LMB

Con la confirmación de su regreso, el mánager escarlata suma un auténtico "as" a su cuerpo de abridores. La incorporación de Bauer eleva las expectativas al máximo, pues la fanaticada roja sueña con que el estadounidense replique las joyas de pitcheo que entregó en su debut en México y guíe al equipo a levantar una nueva copa de Campeones.