Nuggets y Pacers llegan a CDMX para el histórico partido 35 de la NBA en territorio nacional

Los Denver Nuggets y los Indiana Pacers ya están en la Ciudad de México para disputar este sábado 7 de noviembre el partido número 35 de la NBA en territorio nacional. Ambas franquicias aterrizaron este jueves 5 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y se trasladaron a sus respectivos hoteles de concentración.

Denver se hospedará en Polanco, mientras que Indiana tendrá como base un hotel sobre Paseo de la Reforma. La llegada de los equipos marca el inicio de las actividades del fin de semana de la NBA en México.

Los Nuggets llegan encabezados por el tres veces ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP), Nikola Jokic, quien estará acompañado por figuras como Jamal Murray y Aaron Gordon. El equipo buscará adaptarse a las condiciones de la capital antes de su presentación en la Arena CDMX.

Por su parte, los Pacers, dirigidos por Rick Carlisle, tendrán una ausencia importante: Tyrese Haliburton no podrá jugar debido a una lesión en el tendón de la corva izquierdo. Ante su baja, Pascal Siakam será uno de los principales referentes de Indiana.

La agenda de ambas franquicias continuará este viernes con entrenamientos y actividades de atención a medios en la Arena Ciudad de México. Indiana será el primero en realizar su práctica, por la mañana, mientras que Denver tendrá su turno por la tarde.

Todo quedará listo para el encuentro del sábado a las 16:00 horas, tiempo del centro de México. Con las entradas agotadas y una transmisión que llegará a más de 200 países y territorios, la capital mexicana volverá a recibir una de las grandes citas internacionales del calendario de la NBA.