Campanada previa al US Open: Tommy Paul elimina al favorito Alexander Zverev en Cincinnati

El Masters 1000 de Cincinnati se quedó de forma prematura sin su máximo candidato al título. El alemán Alexander Zverev, vigente campeón de Roland Garros y principal favorito del cuadro ante las ausencias de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, tropezó este miércoles en los octavos de final frente al estadounidense Tommy Paul, encendiendo alarmas a pocos días del inicio del US Open.

Paul, número 24 del ranking ATP, firmó la gran sorpresa de la jornada al remontar e imponerse con parciales de 4-6, 7-6 (8/6) y 6-4.

La interrupción por lluvia y el punto de partido desperdiciado

El encuentro estuvo marcado por una interrupción a causa de la lluvia cuando el germano dominaba en el segundo parcial. Tras el parón meteorológico de casi una hora y media, Zverev desaprovechó una pelota de partido en el tiebreak, lo que permitió a Paul forzar la manga decisiva.

En el set definitivo, el número tres del mundo pareció retomar el control al tomar ventaja de 4-2 quebrándole el saque al tenista local. Sin embargo, no logró consolidar la diferencia y permitió que Paul reaccionara de manera contundente, encadenando dos roturas consecutivas para sellar una victoria memorable en tres disputados parciales.

El bache de Alexander Zverev previo al US Open

Esta pronta eliminación certifica la peor actuación de Zverev en el torneo estadounidense desde 2020. Desde aquella edición, el alemán no bajaba de las semifinales en Cincinnati, certamen en el que se coronó en 2021. El traspié no es un hecho aislado: en el pasado torneo de Montreal cayó también en su debut ante el neerlandés Tallon Griekspoor, evidenciando un bache de rendimiento inesperado.

Zverev genera dudas de cara al US Open

Las sensaciones resultan especialmente preocupantes considerando que Zverev se presentaba en la gira norteamericana sobre pista dura avalado por una brillante campaña en superficie lenta y hierba, donde alcanzó la final de Wimbledon y alzó en París su anhelado primer trofeo de Grand Slam. Su pobre balance de resultados en esta gira previa genera serias dudas e incertidumbre de cara al US Open, último major de la temporada que arranca el próximo 30 de agosto en Nueva York.

Por su parte, Tommy Paul avanzó a los cuartos de final, donde mantendrá vivo su sueño de alcanzar su primera final en un Masters 1000 cuando se enfrente al italiano Flavio Cobolli.